Зеленский о России: Уроки истории хорошо известны. Если собираешься строить тысячелетний Рейх – проиграешь

"Эта война стала по-настоящему народной для Украины. И показала, что на всей нашей территории – от востока до запада, от севера до юга – украинская идея одинаково сильна, одинаково всенародная", – сказал он.

По данным президента, от оккупантов в Украине удалось очистить 931 населенный пункт.

"Еще многие города и общины находятся под временным контролем российской армии. Но я не сомневаюсь, что это лишь вопрос времени, когда мы освободим нашу землю. Россия может тратить колоссальные ресурсы для того, чтобы поддерживать войну. [...] Но уроки истории хорошо известны. Если собираешься строить тысячелетний Рейх – проиграешь. Если собираешься уничтожить соседей – проиграешь. Если хочешь восстановить старую империю – ты проиграешь. И если пошел против украинцев – проиграешь", – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)