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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о России: Уроки истории хорошо известны. Если собираешься строить тысячелетний Рейх – проиграешь

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Зеленский: Если пошел против украинцев проиграешь
Зеленский: Если пошел против украинцев – проиграешь
Фото: ЕРА

Война украинцев против российских оккупантов стала народной. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 25 апреля в видеообращении, которое размещено в Facebook Офиса президента.

"Эта война стала по-настоящему народной для Украины. И показала, что на всей нашей территории – от востока до запада, от севера до юга – украинская идея одинаково сильна, одинаково всенародная", – сказал он.

По данным президента, от оккупантов в Украине удалось очистить 931 населенный пункт.

"Еще многие города и общины находятся под временным контролем российской армии. Но я не сомневаюсь, что это лишь вопрос времени, когда мы освободим нашу землю. Россия может тратить колоссальные ресурсы для того, чтобы поддерживать войну. [...] Но уроки истории хорошо известны. Если собираешься строить тысячелетний Рейх – проиграешь. Если собираешься уничтожить соседей – проиграешь. Если хочешь восстановить старую империю – ты проиграешь. И если пошел против украинцев – проиграешь", – объяснил Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1167542320671194/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В РФ войну официально называют "спецоперацией".

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По данным Генштаба, сейчас оккупанты продолжают частично блокировать Харьков, обстреливают подразделения украинских войск и объекты критической инфраструктуры, активизировали боевые действия на Донбассе, бои ведутся на юге Украины.

22 апреля и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга Украины с целью получения сухопутного коридора в Крым.

Теги: Россия, война, оккупация, вторжение, история, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, президент, население, войска, российские оккупанты
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