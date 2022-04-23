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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Война России против украинских детей и с привлечением украинских детей". Венедиктова рассказала о случаях втягивания несовершеннолетних в войну

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Ответственность за такие поступки детей несут в том числе родители, отметила генпрокурор
Ответственность за такие поступки детей несут в том числе родители, отметила генпрокурор
Фото: radiosvoboda.org

Офис генпрокурора зафиксировал восемь случаев втягивания Россией украинских детей в войну против собственного государства. Об этом сообщила в Facebook 21 апреля генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Дети. Украинские дети. Коробит от мысли и очень болит, что их используют циничные, бессердечные злодеи в войне. Это война России против украинских детей и с привлечением украинских детей", – написала Венедиктова. 

Она напомнила, что 208 украинских детей были с 24 февраля убиты захватчиками, и это только по данным, которые можно подтвердить официально, без учета блокадного Мариуполя и оккупированных территорий.

"Впрочем, Россия уничтожает наших детей и другим способом – втягивая их в вооруженный конфликт. Она отравляет их души и заставляет принимать опосредованное участие в сборе или передаче военной информации оккупантам, транспортировке оружия и так далее. И это прямое нарушение требований ст. 38 Конвенции ООН о правах ребенка", – подчеркнула Венедиктова.

Она привела несколько примеров. Так, в Харьковской области 12-летний подросток с помощью Telegram-каналов посылал информацию о расположении техники, блокпостов и военных ВСУ с намерением получить за это деньги. Аналогичный факт был и в Луганской области.

В Черниговской области во время оккупации одного из сел несовершеннолетний местный житель получил от российских военных задачу проводить разведку позиций ВСУ. Он повязал красные повязки и делал вместе с ними обход территории села. "При этом 16-летний парень "наводил" врагов на жилье, владельцы которого имеют отношение к правоохранительным органам или военным подразделениям Украины и владеют оружием. Также он показывал им, где можно разжиться едой, табаком и алкоголем. Подросток задержан и с ним работают органы досудебного расследования Украины", – рассказала Венедиктова.

В одной из западных областей Украины трое школьников ради развлечения звонили по телефону случайно выбранным абонентам с предложением установки так называемых меток. На это отреагировали спецслужбы.

"По украинскому закону ответственность за такие поступки детей несут в том числе родители. И их задача – охранять и уберегать детей от этого. Но губительное влияние и действия РФ в процессе, который мы сейчас наблюдаем, – важнейший фактор, и мы вместе должны защитить наших детей от инфицирования российским преступным режимом и втягивания в войну", – подытожила Венедиктова. 

https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5402698946409663

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: дети, война России против Украины, подростки, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, российские военные
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