В результате вооруженной агрессии РФ против Украины погибло 208 детей – Офис генпрокурора

Больше всего детей пострадало в Донецкой области, сообщили в Офисе генпрокурора Фото: depositphotos.com

Еще минимум 376 детей получили ранения.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – сообщили в ведомстве.

По данным ювенальных прокуроров, больше всего детей пострадало в Донецкой области – 119, Киевской – 113, Харьковской – 91, Черниговской – 57, Херсонской – 44, Николаевской – 41, Луганской – 36, Запорожской – 25, столице – 16, Сумской – 16 , Житомирской – 15.

Кроме этого, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1141 учебное заведение, из них 99 разрушены полностью.

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