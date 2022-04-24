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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Никонов: ​Война в Украине коснется всех, потому что агрессору позволили глубоко интегрироваться в мировую экономику

 
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Никонов: Как только агрессору даешь возможность что-то откусить, то никогда больше это не закончится
Никонов: Как только агрессору даешь возможность что-то откусить, то никогда больше это не закончится
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сейчас идет не война России против Украины, а борьба большевиков с демократическими ценностями. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал бизнесмен, основатель строительной компании KAN Development Игорь Никонов.

"Я надеюсь, Запад уже осознал, сколько раз он ошибся. После Приднестровья – ошибка, После Грузии – ошибка. Они должны были закрыть эту тему, заставить войска РФ выйти из Приднестровья, освободить Молдову. То же самое с Абхазией, Осетией, Крымом. История показала 100 раз: как только агрессору даешь возможность что-то откусить, то никогда больше это не закончится", – заявил Никонов.

По его словам, интеграция РФ в мировую экономику была слишком глубокой.

"Иллюзии, что нас это не коснется [разрушаются]. Сейчас это всех коснется. Огромный продовольственный кризис. Огромный энергетический кризис. Почему? Потому что агрессору дали интегрироваться в мировую экономику очень сильно. Более того, третий энергопакет говорит, что 33% только в Германии может поступать энергоносителей из одного источника, а у них [из России] больше 40% – это уже нарушение. То есть они нарушили даже свои существующие параметры. А теперь они говорят: а как же нам быть, мы зависим. Ребята, а где вы раньше были? Что себе думали? Почему вы считали, что все само остановится", – сказал бизнесмен.

Он рассказал, что мировая продуктовая безопасность оказалась под угрозой из-за российской блокады Черного моря.

"Из-за войны мы не можем вывезти зерно из-за блокады Черного моря. Я считаю, что страны НАТО точно должны деблокировать море и дать возможность вывезти зерно и продукты питания из Украины. Не понимаю, почему об этом никто не говорит. Это же мировая продуктовая безопасность", – отметил Никонов.

Он подчеркнул, что Украина никогда не угрожала России.

"Понятно, что это не война России против Украины. Это борьба большевиков с демократией. Борьба автократизма с демократическими ценностями. Да, у нас несовершенная демократия. Но это точно наше дело. Мы никогда ничем не угрожали России, и точно не их дело – сюда соваться", – отметил Никонов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Германия, Крым, Украина, НАТО, Молдова, Приднестровье, война, бизнес, Абхазия, Алеся Бацман, Игорь Никонов, война России против Украины, безопасность
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