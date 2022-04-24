МИД Австрии против членства Украины в Евросоюзе

Говоря о тесных связях Украины с Европейским союзом, Шалленберг высказался за "другой путь", чем полное членство в ЕС, пишет издание.
Он, в частности, отметил, что нужно искать другие модели, чем вступление в Евросоюз, присоединение к Единой экономической зоне ЕС или просто сохранение действующего уровня Соглашения об ассоциации.
В этом вопросе нужно стремиться к гибкости, отметил Шалленберг. В то же время он высказался за углубление отношений между Украиной и Европой.
"Мы экспортируем наш западный образ жизни", – сказал министр.
28 февраля, после начала масштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника.