МИД Австрии против членства Украины в Евросоюзе

Говоря о тесных связях Украины с Европейским союзом, Шалленберг высказался за "другой путь", чем полное членство в ЕС, пишет издание.

Он, в частности, отметил, что нужно искать другие модели, чем вступление в Евросоюз, присоединение к Единой экономической зоне ЕС или просто сохранение действующего уровня Соглашения об ассоциации.

В этом вопросе нужно стремиться к гибкости, отметил Шалленберг. В то же время он высказался за углубление отношений между Украиной и Европой.

"Мы экспортируем наш западный образ жизни", – сказал министр.