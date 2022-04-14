Глава МИД Ирландии заявил о решительной поддержке как можно более скорого вступления Украины в Евросоюз

"Мы знаем, что Украина мечтает о будущем, которое основано на демократии, разнообразии, стабильности и экономических возможностях. И мы считаем, что всего этого можно достигнуть с помощью полного членства в ЕС. И мы будем решительно вас поддерживать, чтобы обеспечить, чтобы ваше путешествие к членству в ЕС произошло как можно быстрее", – сказал он.

Глава МИД заявил, что с Украиной солидарно не только ирландское правительство, но и ирландский народ.

"Мы еще не знаем, сколько украинских граждан потеряли свои жизни из-за этой российской агрессии, но мы знаем, что их много. И мы знаем, что жестокость и насилие не только против украинских солдат, но также против украинского мирного населения, женщин и детей, вероятно, будут определены как военные преступления в будущем", – сказал Ковни.

Он сообщил, что Ирландия выделит €3 млн дополнительно на поддержку работы Международного уголовного суда (МУС). Ранее о готовности выделить суммарно около €2,5 млн на работу МУС сообщили Германия, Нидерланды и Швеция.

"Мы считаем, что даже самые сильные страны в мире ответственны перед международным правом, и мы считаем, что должна быть обеспечена полная ответственность за зверства, которые совершаются против украинских граждан в данный момент. Поэтому мы были одним из государств, которые заявили о потенциальных военных преступлениях, происходящих в Украине, Международному уголовному суду", – сказал министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

6 апреля премьер-министр Ирландии Майкл Мартин сообщил, что Ирландия поддерживает заявку Украины на вступление в Евросоюз.