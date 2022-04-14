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Глава МИД Ирландии заявил о решительной поддержке как можно более скорого вступления Украины в Евросоюз

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Ковни обещал поддержку Ирландией евроинтеграции Украины
Ковни обещал поддержку Ирландией евроинтеграции Украины
Фото: simoncoveney.ie

Ирландия выступает за то, чтобы вступление Украины в ЕС произошло как можно быстрее. Об этом министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни сказал 14 апреля в Киеве на брифинге, который транслировал МИД Украины.

"Мы знаем, что Украина мечтает о будущем, которое основано на демократии, разнообразии, стабильности и экономических возможностях. И мы считаем, что всего этого можно достигнуть с помощью полного членства в ЕС. И мы будем решительно вас поддерживать, чтобы обеспечить, чтобы ваше путешествие к членству в ЕС произошло как можно быстрее", – сказал он.

Глава МИД заявил, что с Украиной солидарно не только ирландское правительство, но и ирландский народ.

"Мы еще не знаем, сколько украинских граждан потеряли свои жизни из-за этой российской агрессии, но мы знаем, что их много. И мы знаем, что жестокость и насилие не только против украинских солдат, но также против украинского мирного населения, женщин и детей, вероятно, будут определены как военные преступления в будущем", – сказал Ковни.

Он сообщил, что Ирландия выделит €3 млн дополнительно на поддержку работы Международного уголовного суда (МУС). Ранее о готовности выделить суммарно около €2,5 млн на работу МУС сообщили Германия, Нидерланды и Швеция.

"Мы считаем, что даже самые сильные страны в мире ответственны перед международным правом, и мы считаем, что должна быть обеспечена полная ответственность за зверства, которые совершаются против украинских граждан в данный момент. Поэтому мы были одним из государств, которые заявили о потенциальных военных преступлениях, происходящих в Украине, Международному уголовному суду", – сказал министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

6 апреля премьер-министр Ирландии Майкл Мартин сообщил, что Ирландия поддерживает заявку Украины на вступление в Евросоюз.

Контекст:

28 февраля, после полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, на нем обсудили агрессию России против Украины и отношения ЕС с Украиной. Перед саммитом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает нереальным вести переговоры о членстве с воюющей страной. В итоговом заявлении саммита сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, это зафиксировано в Соглашении об ассоциации. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.

Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Над заключением по заявке Украины о вступлении в ЕС начала работать Еврокомиссия, сообщил 21 марта европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 30–31 марта, вступление Украины в ЕС поддерживает 91% украинцев.

Теги: Ирландия, Европейский союз, преступление, война России против Украины, Международный уголовный суд, Евросоюз, суд
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