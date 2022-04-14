Глава МИД Ирландии заявил о решительной поддержке как можно более скорого вступления Украины в Евросоюз

"Мы знаем, что Украина мечтает о будущем, которое основано на демократии, разнообразии, стабильности и экономических возможностях. И мы считаем, что всего этого можно достигнуть с помощью полного членства в ЕС. И мы будем решительно вас поддерживать, чтобы обеспечить, чтобы ваше путешествие к членству в ЕС произошло как можно быстрее", – сказал он.
Глава МИД заявил, что с Украиной солидарно не только ирландское правительство, но и ирландский народ.
"Мы еще не знаем, сколько украинских граждан потеряли свои жизни из-за этой российской агрессии, но мы знаем, что их много. И мы знаем, что жестокость и насилие не только против украинских солдат, но также против украинского мирного населения, женщин и детей, вероятно, будут определены как военные преступления в будущем", – сказал Ковни.
Он сообщил, что Ирландия выделит €3 млн дополнительно на поддержку работы Международного уголовного суда (МУС). Ранее о готовности выделить суммарно около €2,5 млн на работу МУС сообщили Германия, Нидерланды и Швеция.
"Мы считаем, что даже самые сильные страны в мире ответственны перед международным правом, и мы считаем, что должна быть обеспечена полная ответственность за зверства, которые совершаются против украинских граждан в данный момент. Поэтому мы были одним из государств, которые заявили о потенциальных военных преступлениях, происходящих в Украине, Международному уголовному суду", – сказал министр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
6 апреля премьер-министр Ирландии Майкл Мартин сообщил, что Ирландия поддерживает заявку Украины на вступление в Евросоюз.
28 февраля, после полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, на нем обсудили агрессию России против Украины и отношения ЕС с Украиной. Перед саммитом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает нереальным вести переговоры о членстве с воюющей страной. В итоговом заявлении саммита сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, это зафиксировано в Соглашении об ассоциации. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.
Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Над заключением по заявке Украины о вступлении в ЕС начала работать Еврокомиссия, сообщил 21 марта европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи.
По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 30–31 марта, вступление Украины в ЕС поддерживает 91% украинцев.