Три страны ЕС выделят €2,5 млн Международному уголовному суду на расследование военных преступлений РФ в Украине

Пресс-служба правительства Нидерландов сообщила о выделении €1 млн. В ведомстве объяснили свое решение тем, что из-за войны в Украине ожидается значительное увеличение количества дел в МУС, и его текущего бюджета уже не хватит на ближайшие годы.
"Нидерланды считают, что МУС должен сыграть важную роль в судебном преследовании лиц, совершивших военные преступления в Украине. Нидерланды хотят добиться справедливости для всех жертв российского вторжения", – говорится в сообщении.
О выделении еще €1 млн для суда объявил и МИД Германии. Швеция, в свою очередь, сообщила о предоставлении 5 млн шведских крон (€485 тыс.).
"Отвратительная информация, которую мы получаем о казнях, изнасилованиях и грабежах мирных жителей в Буче и других городах, свидетельствует о систематическом несоблюдении законов войны. Нарушения международного права должны расследоваться, а виновные должны быть привлечены к ответственности. МУС нуждается в полной поддержке международного сообщества", – заявила министр иностранных дел Швеции Энн Линде.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, но 3 марта сообщил о начале расследования.
Кроме МУС, вторжение России в Украину 24 февраля и связанные с этим преступления рассматриваются еще в двух международных судах.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН (International Court of Justice), потребовав привлечь Россию к ответственности за "искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". 7–8 марта в суде прошли первые слушания по иску Украины против РФ по делу об обвинениях в геноциде. Россия отказалась от участия в них.
Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил эти меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан.