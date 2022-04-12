Три страны ЕС выделят €2,5 млн Международному уголовному суду на расследование военных преступлений РФ в Украине

Пресс-служба правительства Нидерландов сообщила о выделении €1 млн. В ведомстве объяснили свое решение тем, что из-за войны в Украине ожидается значительное увеличение количества дел в МУС, и его текущего бюджета уже не хватит на ближайшие годы.

"Нидерланды считают, что МУС должен сыграть важную роль в судебном преследовании лиц, совершивших военные преступления в Украине. Нидерланды хотят добиться справедливости для всех жертв российского вторжения", – говорится в сообщении.

О выделении еще €1 млн для суда объявил и МИД Германии. Швеция, в свою очередь, сообщила о предоставлении 5 млн шведских крон (€485 тыс.).

"Отвратительная информация, которую мы получаем о казнях, изнасилованиях и грабежах мирных жителей в Буче и других городах, свидетельствует о систематическом несоблюдении законов войны. Нарушения международного права должны расследоваться, а виновные должны быть привлечены к ответственности. МУС нуждается в полной поддержке международного сообщества", – заявила министр иностранных дел Швеции Энн Линде.

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