В Международный уголовный суд в связи с вторжением РФ в Украину обратились 42 страны

По словам Малюськи, военных преступников из РФ будут задерживать по всей Европе Фото: Denis Malyuska / Facebook

"В случае признания Международным уголовным судом военных преступлений российских войск причастные к ним могут быть задержаны в любой стране, признающей юрисдикцию этого суда. Все лица, совершившие преступления против человечности и геноцид, являются потенциально лицами, в отношении которых уже ведется расследование, так как 42 страны уже подали заявления и поддержали такое расследование МУС. Те лица, которых суд признает виновными, получат наказание в виде, например, длительного лишения свободы", – сказал министр.

По его словам, россияне опасаются последствий решения суда в Гааге.

"Мне сложно представить цивилизованную европейскую страну, которая не задержала бы и не передала МУС какого-то военного преступника, например политического или военного руководителя из России. Такой приговор будет означать, что дипломатический паспорт, скорее всего, россиянам не поможет, они будут арестованы на территории любой европейской или другой страны, признающей юрисдикцию МУС, переданы в Гаагу и получат заключение. То есть это такой серьезный риск, которого россияне, очевидно, очень боятся", – подчеркнул Малюська.

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