Путин планировал восстановить Януковича на должности президента, но никто в Украине не обратил внимание на два судебных решения, принятых перед войной – Петрулевич

Петрулевич: Все смеялись с тех пассажей в декабре–январе. Но судьи, которые принимали эти решения, что, не понимали, что делают? Прекрасно понимали Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал бывший начальник управлений Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях генерал-майор запаса Александр Петрулевич.

"Если вы помните, все смеялись с тех пассажей в декабре – январе. В декабре адвокаты Януковича подают в киевский административный суд иск о неправомерности отстранения Януковича от должности президента Верховной Радой. В первых числах января они подают второй иск – опять к Верховной Раде – о незаконности лишения звания президента. А теперь интересная юридическая фишка: согласно нашему законодательству, если в течение полугода ты не подал в административный суд жалобу о снятии с должности – неважно какой, председателя колхоза или президента, – то ни один суд не принимает, потому что прошли сроки подачи искового заявления. А теперь смотрите: задним числом, в декабре подается заявление и сразу же принимается к рассмотрению, несмотря на то, что прошло уже восемь лет. Окружной административный суд Киева не просто принимает к рассмотрению, он регистрирует и назначает дату рассмотрения. В первых числах января так же принимается второе исковое заявление и так же регистрируется и назначается дата. Причем, посмотрите, каким способом: без участия сторон", – рассказал Петрулевич.

Он отметил, что в обычной ситуации судиться с государством, "особенно в ОАСК, практически проигрышный вариант" в случае, если сроки подачи искового заявления пропущены.

"Если прошло полгода, у вас не примут заявление. Тут принимается к рассмотрению. Теперь задним умом [понимаем, что] это было подготовлено к тому, что за три-четыре дня берется Киев, материалы находятся в административном суде, он принимает решение – восстанавливает Януковича в должности президента и он формирует Кабинет Министров. Все тривиально просто. Россия уже подготовила президента. И тут аспект личного удовлетворения конкретного человека – [президента РФ Владимира] Путина. Его же обидели в 2004 году, когда Янукович не стал президентом. В 2010 году он пробил его на должность президента. Восстановить его на должности президента Украины, поменять нам власть – и полностью подконтрольное России государство. Все было четко спланировано, но никто не обратил на это внимание. У меня сейчас возникает вопрос: а где судьи, которые принимали эти решения? Кто-то какие-то претензии им предъявил? Я уже не говорю о привлечении к уголовной ответственности. Они что, не понимали, что делают? Прекрасно понимали. Может, мы не понимали. Но они-то понимали. А зная Виктора Федоровича, который хотел самоудовлетворения, – это же было профинансировано. Ну дураку понятно", – добавил Петрулевич.

Он подчеркнул, что суд назначил рассмотрение дел без участия сторон – то есть присутствие представителей Рады или самого Януковича не было нужным.

"Понимаете, как глубоко была заложена мина, на которую мало кто обратил внимание?" – резюмировал Петрулевич.

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