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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Путин планировал восстановить Януковича на должности президента, но никто в Украине не обратил внимание на два судебных решения, принятых перед войной – Петрулевич

 
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Петрулевич: Все смеялись с тех пассажей в декабре январе. Но судьи, которые принимали эти решения, что, не понимали, что делают? Прекрасно понимали
Петрулевич: Все смеялись с тех пассажей в декабре–январе. Но судьи, которые принимали эти решения, что, не понимали, что делают? Прекрасно понимали
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Окружной административный суд принял два решения, связанных с возможным восстановлением скрывающегося в РФ беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, но в Украине на это не обратили внимания.

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал бывший начальник управлений Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях генерал-майор запаса Александр Петрулевич. 

"Если вы помните, все смеялись с тех пассажей в декабре – январе. В декабре адвокаты Януковича подают в киевский административный суд иск о неправомерности отстранения Януковича от должности президента Верховной Радой. В первых числах января они подают второй иск – опять к Верховной Раде – о незаконности лишения звания президента. А теперь интересная юридическая фишка: согласно нашему законодательству, если в течение полугода ты не подал в административный суд жалобу о снятии с должности – неважно какой, председателя колхоза или президента, – то ни один суд не принимает, потому что прошли сроки подачи искового заявления. А теперь смотрите: задним числом, в декабре подается заявление и сразу же принимается к рассмотрению, несмотря на то, что прошло уже восемь лет. Окружной административный суд Киева не просто принимает к рассмотрению, он регистрирует и назначает дату рассмотрения. В первых числах января так же принимается второе исковое заявление и так же регистрируется и назначается дата. Причем, посмотрите, каким способом: без участия сторон", – рассказал Петрулевич. 

Он отметил, что в обычной ситуации судиться с государством, "особенно в ОАСК, практически проигрышный вариант" в случае, если сроки подачи искового заявления пропущены. 

"Если прошло полгода, у вас не примут заявление. Тут принимается к рассмотрению. Теперь задним умом [понимаем, что] это было подготовлено к тому, что за три-четыре дня берется Киев, материалы находятся в административном суде, он принимает решение – восстанавливает Януковича в должности президента и он формирует Кабинет Министров. Все тривиально просто. Россия уже подготовила президента. И тут аспект личного удовлетворения конкретного человека – [президента РФ Владимира] Путина. Его же обидели в 2004 году, когда Янукович не стал президентом. В 2010 году он пробил его на должность президента. Восстановить его на должности президента Украины, поменять нам власть – и полностью подконтрольное России государство. Все было четко спланировано, но никто не обратил на это внимание. У меня сейчас возникает вопрос: а где судьи, которые принимали эти решения? Кто-то какие-то претензии им предъявил? Я уже не говорю о привлечении к уголовной ответственности. Они что, не понимали, что делают? Прекрасно понимали. Может, мы не понимали. Но они-то понимали. А зная Виктора Федоровича, который хотел самоудовлетворения, – это же было профинансировано. Ну дураку понятно", – добавил Петрулевич. 

Он подчеркнул, что суд назначил рассмотрение дел без участия сторон – то есть присутствие представителей Рады или самого Януковича не было нужным. 

"Понимаете, как глубоко была заложена мина, на которую мало кто обратил внимание?" – резюмировал Петрулевич. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Сегодня 65-й день полномасштабной войны России против Украины. В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. Сейчас, по данным Генштаба, РФ продолжает наступление на востоке, хочет получить контроль над Донецкой и Луганской областями и пробить коридор в Крым, бои ведутся и на юге Украины.

При этом изначально, по данным Службы безопасности Украины, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. 

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

В ноябре 2021 года Янукович оспорил в Окружном административном суде Киева свое отстранение от должности. В январе 2022 года ОАСК открыл производство по иску Януковича к ВРУ в споре о признании факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины. 14 января 2022 года стало известно, что Янукович подал в ОАСК еще один иск по поводу лишения его звания президента. 

2 марта "Украинская правда", ссылаясь на данные источника в украинской разведке, сообщила, что Янукович находится в Минске, так как Кремль намерен сделать его "президентом" Украины. Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов тоже считает, что Януковича планировали назначить на этот пост.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Виктор Янукович, Александр Петрулевич, украинский военный, иск, ОАСК
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