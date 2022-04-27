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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Украинская армия может дойти до Кремля – Пугачев

 
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Пугачев: По тому, что я вижу сегодня, как бы война где-нибудь в Москве на закончилась
Пугачев: По тому, что я вижу сегодня, – как бы война где-нибудь в Москве на закончилась
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Живущий во Франции российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев считает, что есть два пути дальнейшего развития ситуации в Украине, один из них предполагает полную победу украинской армии. Такое мнение он высказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"По моему опыту и ощущениям, их всего два. [Первый] это принуждение к миру, которое выглядит странным. Когда весь западный мир будет принуждать Путина и [президента Украины Владимира] Зеленского подписать какое-то мутное соглашение, где Донбасс отойдет России или вообще [Донецкая и Луганская области] будут какими-то приднестровскими республиками, а все остальное общим миром будут восстанавливать", – сказал Пугачев.

Он отметил, что считает этот сценарий худшим вариантом. 

"Второй – это совершенно бескомпромиссная победа украинской армии. Я не знаю, где она закончится, на какой линии разграничения, на какой границе... Но я чуть-чуть про армию понимаю – я потомственный военный. По тому, что я вижу сегодня, – как бы она где-нибудь в Москве на закончилась", – сказал Пугачев. 

Журналистка спросила, может ли украинская армия дойти до Кремля. 

"Мое мнение  может", – ответил бизнесмен.

Он считает, что если ситуация для России будет критической, она серьезно начнет угрожать миру применением ядерного оружия. 

"На чаше весов – ядерный потенциал. В определенный момент, когда все будет плохо, Путин позвонит [президенту США Джо] Байдену и скажет: "Если они еще 1 м пройдут на своих танках, вернее, уже не на своих, а на натовских, то мы плевать хотели, – ракеты полетят в вашу сторону". Тут все в это упирается. Поверьте мне: если бы Россия не была нашпигована этим ядерным оружием, то про нее просто уже давно забыли бы", – убежден бизнесмен.

При этом он назвал Украину "сугубо личной драмой Путина". Пугачев считает, что первым ударом для Путина стал проигрыш пророссийского кандидата Виктора Януковича Виктору Ющенку на выборах 2004 года, следующим – Революция достоинства и то, чем она закончилась, когда Януковича, который со второй попытки стал президентом, вследствие протестов "выбросили" из страны. Путин решил напасть на Украину из-за обиды на нее, считает Пугачев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

В 2014 году после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума Россия аннексировала украинский полуостров Крым. Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которым удалось захватить часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

В конце февраля 2022 года Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". После этого вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но война продолжается 63-й день.

За эти время ВСУ удалось вытеснить российские войска с северных областей Украины, но они продолжают удерживать часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

Зеленский заявил, что украинский народ не примет никакого исхода войны с Россией, кроме победы

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Виктор Янукович, Россия, Владимир Путин, Виктор Ющенко, Украина, Джо Байден, армия РФ, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, Сергей Пугачев
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