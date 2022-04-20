Геращенко: Никто не хочет умирать за бредни Путина. В Украине уже выбито 30–35% российских сухопутных сил

Геращенко: Чем больше будет похоронок в Российской Федерации, инвалидов без рук, без ног, тем лучше Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Я точно знаю по данным разведки, что для Приднестровья – российского анклава в Молдове – ставили задачу: 15 тыс. наемников. Знаете, сколько пришло? Ноль, никто. Точно так же они пытались вербовать абхазов – своих союзников – и южноосетинцев. Из Южной Осетии приехало какое-то подразделение, пробыло тут три дня, собралось и уехало. Это абсолютный факт, общеизвестный факт. Никто не хочет умирать за бредни Путина. Поэтому сегодня мы заметили нарратив такой: они заявляют, что необходимо проводить мобилизацию", – подчеркнул Геращенко.

Он отметил, что российские пропагандисты также начинают публично говорить о необходимости проведения в России мобилизации.

"Почему? Армия России – по статистике, это 1,1 млн человек. Но сухопутные силы – это 200 тыс. У них очень много людей задействовано были во флоте. Но после гибели крейсера "Москва" уже меньше на флоте служит – значительно меньше. Человек на 300–400. Огромное количество задействовано на всяких подводных лодках, самолетах... То есть сухопутных сил, по данным Пентагона, у них уже 25%, а я думаю, 30–35% выбито просто: ранены, отказники, те, кто не хотят служить, и так далее. Второе: у них же не война, а "спецоперация", и контрактник по закону имеет право отказаться от контракта, если это не война. Была бы война – не имел бы права отказаться. А так у них же "спецоперация", войны нет", – сказал Геращенко.

По его словам, военные в РФ массово пишут заявления об отказе служить.

"Росгвардия, которая должна была быть на подхвате, – вы видели: я писал и другие писали: 11 человек в Краснодаре прямо заявили, что они не хотят больше служить в Росгвардии, и так далее. Поэтому сегодня у них вопрос какой? Где брать человеческий потенциал? Но благодаря тому, что с самого начала украинская киберармия и целая группа Telegram-каналов, рекламных изданий начали показывать оторванные руки, ноги, головы... В России, знаете, им хочется говорить "ура, ура, давайте бить украинцев", сидя у телевизоров, а вот приезжать сюда и попадать под наши "Грады" и артиллерию наших снайперов желания особого нет. Поэтому чем больше будет похоронок в Российской Федерации, инвалидов без рук, без ног, тем лучше", – резюмировал Геращенко.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube