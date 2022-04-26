Пугачев: Российская армия разворовывалась 20 лет. В окружении Путина нет ни одного военного

По данным Генштаба Украины, потери среди личного состава российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли около 22,1 тыс. военных Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Пугачев считает, что полномасштабное вторжение в Украину показало, что в ближайшем окружении Путина нет ни одного военного.

"Я 20 лет был свидетелем развала российской армии – совсем под корень. Скажу вам, Путин, собственно, ни с кем воевать и не собирался. Никогда. Он боялся путча. Было некое "офицерское собрание" – они там говорили, что Путин – предатель, предал родину и так далее. И сотрудники КГБ их периодически ловили, арестовывали и сажали", – отметил Пугачев.

Он подчеркнул, что после каждого нового назначения министра обороны РФ из российской армии уходили квалифицированные военные.

"Когда Путин [в марте 2001 года министром обороны РФ] назначил Сергея Иванова, произошел первый исход нормальных военных из вооруженных сил. В 2007 году он назначает Анатолия Сердюкова, директора мебельного магазина. Тогда произошел второй исход. Все, кто на тот момент оставались, – пошли на выход. Ну и 2017 году назначен Сергей Шойгу – все оставшиеся ушли. То есть военных там нет. Про окружение я вообще не говорю – там нет даже тех, кто служил. Армия разваливалась 20 лет целенаправленно", – резюмировал Пугачев.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube