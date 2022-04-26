Оккупанты направляют женщин за гуманитаркой к украинским военным и заставляют сдавать их позиции, угрожая расстрелами детей – глава Луганской ОВА

Об этом 26 апреля в видеокомментарии, опубликованном на YouTube-канале "Медіацентр "Україна", сообщил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"Ужасная сейчас ситуация происходит в Рубежном. Орки крадут детей, а потом заставляют женщин, их матерей, чтобы они шли на позиции украинских военных… брать какие-то там гуманитарные наборы или продукты, и потом возвращаться назад, и рассказывать, как оборудованы позиции украинских защитников. Если женщины этого не сделают, то они угрожают расстрелять детей", – рассказал Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля 2022 года северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля в Минобороны Украины заявили, что российские оккупационные войска завершили перегруппировку подразделений для наступления в восточной операционной зоне Украины. Оккупанты "завершают создание наступательной группировки", отметил представитель оборонного ведомства Украины Александр Мотузяник.

В тот же день Генштаб ВСУ сообщил о признаках начала наступательной операции на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".