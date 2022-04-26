В Луганской области частично возобновили электроснабжение – Гайдай

"Россияне обесточили всю территорию Луганщины вчера утром, лишив Кременскую подстанцию напряжением 500 кВ источника питания. Однако наши энергетики быстро нашли вариант переподключения городов и сел области. Благодаря этому 30 тысяч семей снова со светом. Подключаются также обесточенные насосные станции, ожидается подача воды там, где это возможно", – заявил он.
Гайдай отметил, что полностью обесточенными остаются 24 населенных пункта, еще 12 частично без электричества.
"91 312 потребителей – без электроэнергии. Без газоснабжения – 46 населенных пунктов (113 664 абонента) – 39 полностью и семь частично", – добавил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля 2022 года северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля в Минобороны Украины заявили, что российские оккупационные войска завершили перегруппировку подразделений для наступления в восточной операционной зоне Украины. Оккупанты "завершают создание наступательной группировки", отметил представитель оборонного ведомства Украины Александр Мотузяник.
В тот же день Генштаб ВСУ сообщил о признаках начала наступательной операции на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременную и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".