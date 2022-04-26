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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области частично возобновили электроснабжение – Гайдай

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Полностью обесточенными в Луганской области остаются 24 населенных пункта, еще 12 частично без электричества
Полностью обесточенными в Луганской области остаются 24 населенных пункта, еще 12 частично без электричества
Фото: depositphotos.com

В Луганской области частично возобновили электроснабжение. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram 26 апреля.

"Россияне обесточили всю территорию Луганщины вчера утром, лишив Кременскую подстанцию напряжением 500 кВ источника питания. Однако наши энергетики быстро нашли вариант переподключения городов и сел области. Благодаря этому 30 тысяч семей снова со светом. Подключаются также обесточенные насосные станции, ожидается подача воды там, где это возможно", – заявил он.

Гайдай отметил, что полностью обесточенными остаются 24 населенных пункта, еще 12 частично без электричества.

"91 312 потребителей – без электроэнергии. Без газоснабжения – 46 населенных пунктов (113 664 абонента) – 39 полностью и семь частично", – добавил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля 2022 года северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля в Минобороны Украины заявили, что российские оккупационные войска завершили перегруппировку подразделений для наступления в восточной операционной зоне Украины. Оккупанты "завершают создание наступательной группировки", отметил представитель оборонного ведомства Украины Александр Мотузяник.

В тот же день Генштаб ВСУ сообщил о признаках начала наступательной операции на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременную и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".

Теги: Луганская область, электричество, электроэнергия, Сергей Гайдай, война России против Украины, Кременная
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