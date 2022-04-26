В Луганской области частично возобновили электроснабжение – Гайдай

Полностью обесточенными в Луганской области остаются 24 населенных пункта, еще 12 частично без электричества Фото: depositphotos.com

"Россияне обесточили всю территорию Луганщины вчера утром, лишив Кременскую подстанцию напряжением 500 кВ источника питания. Однако наши энергетики быстро нашли вариант переподключения городов и сел области. Благодаря этому 30 тысяч семей снова со светом. Подключаются также обесточенные насосные станции, ожидается подача воды там, где это возможно", – заявил он.

Гайдай отметил, что полностью обесточенными остаются 24 населенных пункта, еще 12 частично без электричества.

"91 312 потребителей – без электроэнергии. Без газоснабжения – 46 населенных пунктов (113 664 абонента) – 39 полностью и семь частично", – добавил глава ОВА.

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