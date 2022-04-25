С каждым днем все меньше людей, желающих эвакуироваться из Луганской области – Гайдай

"В городах остались две категории людей: 1 – "я здесь родился, я здесь и умру", 2 – "я бессмертен, ко мне не прилетит". В целом на свободной территории области в бомбоубежищах до сих пор проживают более 60 тыс. человек", – уточнил глава ОВА.

Сегодня из области эвакуированы 73 жителя: 38 человек из Лисичанска, 23 – из Попасной и 12 – из Северодонецка.

"Вместе с полицией, спасателями и волонтерами мы продолжаем ежедневно эвакуировать людей через Донецкую железную дорогу, а оттуда поездами в безопасные города на запад страны. Если несколькими неделями ранее в день вывозили по тысяче человек, то сейчас меньше сотни", – рассказал Гайдай.

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По информации главы ОВА, сейчас много желающих выехать из Рубежного Луганской области, где ведутся бои.

"Однако наши возможности помочь людям уже ограничены. Рашисты систематически обстреливают эвакуационный транспорт. Так произошло и сегодня, водители вернулись сами, слава Богу, никто не пострадал. Один автобус вышел из строя", – добавил Гайдай.

Гайдай 19 апреля говорил, что в Луганской области остаются еще 70 тыс. человек. В некоторых городах эвакуация уже невозможна.