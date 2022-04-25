ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

С каждым днем все меньше людей, желающих эвакуироваться из Луганской области – Гайдай

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
25 апреля из Луганской области эвакуированы 73 жителя
25 апреля из Луганской области эвакуированы 73 жителя
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

С каждым днем в Луганской области остается все меньше людей, которые желают эвакуироваться. Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай написал в Telegram 25 апреля.

"В городах остались две категории людей: 1 – "я здесь родился, я здесь и умру", 2 – "я бессмертен, ко мне не прилетит". В целом на свободной территории области в бомбоубежищах до сих пор проживают более 60 тыс. человек", – уточнил глава ОВА.

Сегодня из области эвакуированы 73 жителя: 38 человек из Лисичанска, 23 – из Попасной и 12 – из Северодонецка.

"Вместе с полицией, спасателями и волонтерами мы продолжаем ежедневно эвакуировать людей через Донецкую железную дорогу, а оттуда поездами в безопасные города на запад страны. Если несколькими неделями ранее в день вывозили по тысяче человек, то сейчас меньше сотни", – рассказал Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По информации главы ОВА, сейчас много желающих выехать из Рубежного Луганской области, где ведутся бои.

"Однако наши возможности помочь людям уже ограничены. Рашисты систематически обстреливают эвакуационный транспорт. Так произошло и сегодня, водители вернулись сами, слава Богу, никто не пострадал. Один автобус вышел из строя", – добавил Гайдай.

Гайдай 19 апреля говорил, что в Луганской области остаются еще 70 тыс. человек. В некоторых городах эвакуация уже невозможна.

Контекст:

В начале апреля 2022 года северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля в Минобороны Украины заявили, что российские оккупационные войска завершили перегруппировку подразделений для наступления в восточной операционной зоне Украины. Оккупанты "завершают создание наступательной группировки", отметил представитель оборонного ведомства Украины Александр Мотузяник.

В тот же день Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременную и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".

Теги: Украина, Луганская область, Северодонецк, эвакуация, Лисичанск, Рубежное, Сергей Гайдай, волонтеры, спасатели, обстрелы, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Могу сказать, что все русские – говно". Dantes рассказал о сестре из РФ
  "Могу сказать, что все русские – говно". Dantes рассказал о сестре из РФ
"Ну мы поплыли!" Ступка показал, как отдыхает со спутницей в США во время войны РФ против Украины
"Ну мы поплыли!" Ступка показал, как отдыхает со спутницей в США во время войны РФ против Украины
"С такими людьми у врага против нас нет никаких шансов". Служащий в теробороне Фагот показал селфи с Дикусаром, который служит в ВСУ
"С такими людьми у врага против нас нет никаких шансов". Служащий в теробороне Фагот показал селфи с Дикусаром, который служит в ВСУ
"Сжигает мосты возможного возвращения". Собчак высказалась о Галкине, раскритиковавшем правительство РФ за обстрел Одессы
"Сжигает мосты возможного возвращения". Собчак высказалась о Галкине, раскритиковавшем правительство РФ за обстрел Одессы
Украинский телеканал прекратил сотрудничество с экс-участницей "ВИА Гры"
Украинский телеканал прекратил сотрудничество с экс-участницей "ВИА Гры"
"Я могу и хочу работать". Звезда "Крепостной" Мишина уехала из Украины
"Я могу и хочу работать". Звезда "Крепостной" Мишина уехала из Украины
  Победитель последнего "Голосу країни" Лазановский рассказал, почему спустя год после участия в шоу устроился работать в мясной магазин
  Победитель последнего "Голосу країни" Лазановский рассказал, почему спустя год после участия в шоу устроился работать в мясной магазин
"Будем не только петь, но и общаться, как подруги на кухне". Полякова анонсировала концерт с Ефросининой в Германии в поддержку Украины
"Будем не только петь, но и общаться, как подруги на кухне". Полякова анонсировала концерт с Ефросининой в Германии в поддержку Украины
  "Прятать язык за белоснежными винирами – трусость и предательство". Анатолий Анатолич вслед за Осадчей призвал Тодоренко вернуть украинский паспорт
  "Прятать язык за белоснежными винирами – трусость и предательство". Анатолий Анатолич вслед за Осадчей призвал Тодоренко вернуть украинский паспорт
Выжившая после обстрела одесситка: В парикмахерскую прилетела ракета. Мы закончили покраску, и я была в шапочке из фольги, она меня спасла
Выжившая после обстрела одесситка: В парикмахерскую прилетела ракета. Мы закончили покраску, и я была в шапочке из фольги, она меня спасла
  Dantes передал волонтерам свою Tesla
  Dantes передал волонтерам свою Tesla
"Они попали в рай". Баюл показала картину своей дочери, посвященную животным, погибшим в войне РФ против Украины
"Они попали в рай". Баюл показала картину своей дочери, посвященную животным, погибшим в войне РФ против Украины
"Верю, Бог поможет мне снова услышать папин голос". Жена Сасанчина показала раненого на фронте отца
"Верю, Бог поможет мне снова услышать папин голос". Жена Сасанчина показала раненого на фронте отца
"Тепер у нас своя Голгофа". 74-летняя Нина Матвиенко прочитала перед камерой стихотворение о войне. Видео
"Тепер у нас своя Голгофа". 74-летняя Нина Матвиенко прочитала перед камерой стихотворение о войне. Видео
"Если вы в безопасном месте, мысленно поблагодарите ВСУ. Поверьте, тут так тяжело!" Комаров пообщался с военными на передовой
"Если вы в безопасном месте, мысленно поблагодарите ВСУ. Поверьте, тут так тяжело!" Комаров пообщался с военными на передовой
  "Где-то надо брать силы отпускать". Цибульская ответила, как война изменила ее отношения с мужем
  "Где-то надо брать силы отпускать". Цибульская ответила, как война изменила ее отношения с мужем
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Скучаю". Хименес-Браво перестал скрывать лицо своей возлюбленной, с которой его разлучила война (85838)
2
Данилко прокомментировал слухи о своей лысине. Фото без кепки (75960)
3
"Все, кто разъехался, первое время общались". Дорофеева рассказала, как изменилось ее общение с Потапом (46067)
4
"Там у хліві у стилі ню узрів наш пес свиню, у грудях почастішав стук – цицьок аж 14 штук". Боклан прочитал стих о "русском солдате" (45473)
5
"Самая ужасная пасхальная ночь". Осадчая показала фото одесситки, которая погибла вместе с младенцем во время ракетного обстрела оккупантами (40035)
6
Галкин о переезде из РФ в Израиль: Я выставил антивоенный пост – и ФСБ стала запрещать мои концерты. Делали это негласно, начали запугивать (26951)
7
Сын Алена Делона показал, как сейчас выглядит 86-летний актер. Видео (26693)
8
"Когда говорят, что украинцы сами убивают своих же, у меня мозг взрывается". Фуканага заявил, что шокирован российской пропагандой (20611)
 
 
 
 