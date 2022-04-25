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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области оккупанты 24 апреля разрушили семь домов и третий раз обстреляли нефтеперерабатывающий завод – глава ОВА

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Оккупанты обстреливали жилые дома
Оккупанты обстреливали жилые дома
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

В Луганской области 24 апреля российские оккупанты разрушили семь домов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram 25 апреля.

"В воскресенье вся область оказалась под мощными обстрелами россиян. Сгорели три многоэтажки и четыре частных дома. Из-за вражеского огня попали в ДТП или занялись несколько автомобилей, в том числе грузовых", – говорится в сообщении.

Также оккупанты в третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске, информация о последствиях проверяется.

Больше всего от российской армии 24 апреля пострадали Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Горное. Так, в Лисичанске повреждены две многоэтажки и по меньшей мере два частных дома. В Северодонецке – многоэтажка и хозяйственные постройки рядом. В Рубежном и Горном – дома", – написал Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Лисичанск, Сергей Гайдай, обстрелы, война России против Украины
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