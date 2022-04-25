Глава и генсек ОБСЕ призвали освободить четырех членов СММ, которые были задержаны на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей

"Задержание членов национальной миссии СММ в Донецке и Луганске неприемлемо, и мы призываем к их немедленному освобождению. Они были задержаны за участие в административной деятельности, которая входит в их должностные функции в качестве сотрудников ОБСЕ. Они содержались под стражей без предъявления обвинений в течение определенного периода времени, и ОБСЕ и их семьи не были в достаточной мере проинформированы о ситуации", – заявил Рау.

В пресс-службе отметили, что несмотря на прекращение с 1 апреля мандата миссии, СММ продолжает выполнять минимальные необходимые административные задачи.

"Я осуждаю прискорбные акты запугивания, преследования и враждебной публичной риторики в отношении СММ и сотрудников миссии в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей. Все члены нашей национальной миссии остаются должностными лицами ОБСЕ и должны быть наделены функциональной неприкосновенностью, в том числе в течение этого периода, когда истек срок действия мандата. Их работа имеет решающее значение во многих областях, включая поддержание контактов с соответствующими заинтересованными сторонами и гражданским обществом, а также содействие локальному прекращению огня для ремонта жизненно важной инфраструктуры, что непосредственно помогает облегчить человеческие страдания", – заявила Шмид.

В ОБСЕ заявили, что из соображений безопасности сотрудников не могут предоставить дополнительную информацию о ситуации на данный момент.

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