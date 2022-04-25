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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава и генсек ОБСЕ призвали освободить четырех членов СММ, которые были задержаны на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей

Мандат миссии ОБСЕ в Украине прекратил действовать 1 апреля
Мандат миссии ОБСЕ в Украине прекратил действовать 1 апреля
Фото: OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine / Facebook

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид призвали освободить четверых сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, которые были задержаны на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области. Об этом сообщила пресс-служба организации 24 апреля.

"Задержание членов национальной миссии СММ в Донецке и Луганске неприемлемо, и мы призываем к их немедленному освобождению. Они были задержаны за участие в административной деятельности, которая входит в их должностные функции в качестве сотрудников ОБСЕ. Они содержались под стражей без предъявления обвинений в течение определенного периода времени, и ОБСЕ и их семьи не были в достаточной мере проинформированы о ситуации", – заявил Рау.

В пресс-службе отметили, что несмотря на прекращение с 1 апреля мандата миссии, СММ продолжает выполнять минимальные необходимые административные задачи.

"Я осуждаю прискорбные акты запугивания, преследования и враждебной публичной риторики в отношении СММ и сотрудников миссии в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей. Все члены нашей национальной миссии остаются должностными лицами ОБСЕ и должны быть наделены функциональной неприкосновенностью, в том числе в течение этого периода, когда истек срок действия мандата. Их работа имеет решающее значение во многих областях, включая поддержание контактов с соответствующими заинтересованными сторонами и гражданским обществом, а также содействие локальному прекращению огня для ремонта жизненно важной инфраструктуры, что непосредственно помогает облегчить человеческие страдания", – заявила Шмид.

В ОБСЕ заявили, что из соображений безопасности сотрудников не могут предоставить дополнительную информацию о ситуации на данный момент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины, начала работу 29 июля 2014 года, после начала войны на Донбассе. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта.

3 марта 2022 года СММ сообщала о гибели сотрудницы в Харькове в результате обстрела российскими оккупационными войсками. 

6 марта, после того, как офис СММ в Мариуполе был обстрелян оккупантами, миссия сообщила об уходе из Украины.

31 марта стало известно, что Россия заблокировала продление мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау добавил, что ОБСЕ продолжит консультации со странами – членами организации "о будущей роли и присутствии ОБСЕ в Украине".

С 1 апреля мандат СММ ОБСЕ в Украине прекратился.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, ОБСЕ, Донецкая область, война России против Украины, Збигнев Рау, Хельга Шмид
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