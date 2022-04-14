ОБСЕ подтвердила военные преступления России в Украине

ОБСЕ возложила вину на Россию за бомбежку драмтеатра и роддома в Мариуполе Фото: depositphotos.com

В отчете говорится, что миссия не в силах оценить, является ли само вторжение широкомасштабной операцией против гражданского населения, однако она отмечает неоднократно задокументированные нарушения международных норм.

Эксперты пришли к выводу, что российские военные несут ответственность за обстрел роддома в Мариуполе.

"Миссия пришла к выводу, что роддом был разрушен в результате атаки со стороны российских сил. Из российских объяснений следует, что нападение было преднамеренным. Ни предупреждения, ни времени на эвакуацию дано не было. Следовательно, эта атака представляет собой явное нарушение международного гуманитарного права. Лица, ответственные за него, совершили военное преступление", – отмечено в документе.

То же касается и разрушения драматического театра, под которым в бомбоубежище прятались сотни мариупольцев.

"Россия утверждает, что он был взорван украинским батальоном "Азов". Миссия не нашла никаких указаний на это. Этот инцидент с большой вероятностью представляет собой вопиющее нарушение международного гуманитарного права, и те, кто отдал и выполнил приказ взорвать театр, совершили военное преступление", – подчеркивают в ОБСЕ.

Кроме того, авторы доклада также сообщили о целенаправленных убийствах и похищениях гражданских лиц, в том числе журналистов и чиновников, которые совершили представители России. По мнению авторов, такие действия можно квалифицировать как преступления против человечности.

Вместе с тем в доклад не вошли данные об убийствах мирных жителей в Буче и других городах и селах Киевской области, о которых стало известно в начале апреля.

"Немыслимо, чтобы столько мирных жителей было убито и ранено и так много гражданских объектов, включая дома, больницы, культурные ценности, школы, многоэтажные жилые дома, административные здания, пенитенциарные учреждения, полицейские участки, водопроводные станции и системы электроснабжения были бы повреждены или разрушены, если бы Россия соблюдала свои обязательства по Международному гуманитарному праву с точки зрения различения, соразмерности и мер предосторожности в ведении боевых действий в Украине", – говорится в выводах отчета.

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