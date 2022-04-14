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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ОБСЕ подтвердила военные преступления России в Украине

ОБСЕ возложила вину на Россию за бомбежку драмтеатра и роддома в Мариуполе
ОБСЕ возложила вину на Россию за бомбежку драмтеатра и роддома в Мариуполе
Фото: depositphotos.com

Эксперты Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в своем отчете от 13 апреля (.pdf) подтвердили совершение Россией ряда военных преступлений, в частности, в Мариуполе Донецкой области.

В отчете говорится, что миссия не в силах оценить, является ли само вторжение широкомасштабной операцией против гражданского населения, однако она отмечает неоднократно задокументированные нарушения международных норм.

Эксперты пришли к выводу, что российские военные несут ответственность за обстрел роддома в Мариуполе.

"Миссия пришла к выводу, что роддом был разрушен в результате атаки со стороны российских сил. Из российских объяснений следует, что нападение было преднамеренным. Ни предупреждения, ни времени на эвакуацию дано не было. Следовательно, эта атака представляет собой явное нарушение международного гуманитарного права. Лица, ответственные за него, совершили военное преступление", – отмечено в документе.

То же касается и разрушения драматического театра, под которым в бомбоубежище прятались сотни мариупольцев.

"Россия утверждает, что он был взорван украинским батальоном "Азов". Миссия не нашла никаких указаний на это. Этот инцидент с большой вероятностью представляет собой вопиющее нарушение международного гуманитарного права, и те, кто отдал и выполнил приказ взорвать театр, совершили военное преступление", – подчеркивают в ОБСЕ.

Кроме того, авторы доклада также сообщили о целенаправленных убийствах и похищениях гражданских лиц, в том числе журналистов и чиновников, которые совершили представители России. По мнению авторов, такие действия можно квалифицировать как преступления против человечности.

Вместе с тем в доклад не вошли данные об убийствах мирных жителей в Буче и других городах и селах Киевской области, о которых стало известно в начале апреля. 

"Немыслимо, чтобы столько мирных жителей было убито и ранено и так много гражданских объектов, включая дома, больницы, культурные ценности, школы, многоэтажные жилые дома, административные здания, пенитенциарные учреждения, полицейские участки, водопроводные станции и системы электроснабжения были бы повреждены или разрушены, если бы Россия соблюдала свои обязательства по Международному гуманитарному праву с точки зрения различения, соразмерности и мер предосторожности в ведении боевых действий в Украине", – говорится в выводах отчета.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

ОБСЕ – крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности. 29 июля 2014 года, после начала войны на Донбассе, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заработала и в Украине. Она регулярно готовила отчеты об обстановке в стране, а также участвовала в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.

6 марта, после того, как офис СММ в Мариуполе был обстрелян оккупантами, миссия сообщила об уходе из Украины.

31 марта Россия заблокировала продление мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Теги: Россия, ОБСЕ, война, Мариуполь, армия РФ, преступление, война России против Украины, российские оккупанты
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