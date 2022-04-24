В ОБСЕ заявили, что в оккупированных Донецке и Луганске были лишены свободы сотрудники СММ

"ОБСЕ крайне обеспокоена тем, что ряд членов национальной миссии СММ ОБСЕ были лишены свободы в Донецке и Луганске, и использует все доступные каналы для их освобождения", – говорится в заявлении.
The OSCE is extremely concerned that a number of @OSCE_SMM national mission members have been deprived of their liberty in Donetsk and Luhansk and is using all available channels to facilitate their release.— OSCE (@OSCE) April 23, 2022
Как пишет Reuters, в марте ОБСЕ заявила, что эвакуировала из Украины около 500 членов миссии. С 1 апреля СММ продолжала помогать оставшимся национальным сотрудникам в Украине перебраться в более безопасные районы.
СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины, начала работу 29 июля 2014 года, после начала войны на Донбассе. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта.
3 марта 2022 года СММ сообщала о гибели сотрудницы в Харькове в результате обстрела российскими оккупационными войсками.
6 марта, после того, как офис СММ в Мариуполе был обстрелян оккупантами, миссия сообщила об уходе из Украины.
31 марта стало известно, что Россия заблокировала продление мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау добавил, что ОБСЕ продолжит консультации со странами – членами организации "о будущей роли и присутствии ОБСЕ в Украине".
С 1 апреля мандат СММ ОБСЕ в Украине прекратился.