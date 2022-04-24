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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОБСЕ заявили, что в оккупированных Донецке и Луганске были лишены свободы сотрудники СММ

Миссия ОБСЕ прекратила работу в Украине 31 марта
Миссия ОБСЕ прекратила работу в Украине 31 марта
Фото: OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine / Facebook

Ряд членов специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине были лишены свободы во временно оккупированных Россией Донецке и Луганске. Об этом заявила пресс-служба ОБСЕ в Twitter 23 апреля.

"ОБСЕ крайне обеспокоена тем, что ряд членов национальной миссии СММ ОБСЕ были лишены свободы в Донецке и Луганске, и использует все доступные каналы для их освобождения", – говорится в заявлении.

Как пишет Reuters, в марте ОБСЕ заявила, что эвакуировала из Украины около 500 членов миссии. С 1 апреля СММ продолжала помогать оставшимся национальным сотрудникам в Украине перебраться в более безопасные районы.

Контекст:

СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины, начала работу 29 июля 2014 года, после начала войны на Донбассе. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта.

3 марта 2022 года СММ сообщала о гибели сотрудницы в Харькове в результате обстрела российскими оккупационными войсками. 

6 марта, после того, как офис СММ в Мариуполе был обстрелян оккупантами, миссия сообщила об уходе из Украины.

31 марта стало известно, что Россия заблокировала продление мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау добавил, что ОБСЕ продолжит консультации со странами – членами организации "о будущей роли и присутствии ОБСЕ в Украине".

С 1 апреля мандат СММ ОБСЕ в Украине прекратился.

Теги: Россия, ОБСЕ, Донбасс, оккупация, плен, война России против Украины
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