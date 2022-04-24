В ОБСЕ заявили, что в оккупированных Донецке и Луганске были лишены свободы сотрудники СММ

"ОБСЕ крайне обеспокоена тем, что ряд членов национальной миссии СММ ОБСЕ были лишены свободы в Донецке и Луганске, и использует все доступные каналы для их освобождения", – говорится в заявлении.

The OSCE is extremely concerned that a number of @OSCE_SMM national mission members have been deprived of their liberty in Donetsk and Luhansk and is using all available channels to facilitate their release. — OSCE (@OSCE) April 23, 2022

Как пишет Reuters, в марте ОБСЕ заявила, что эвакуировала из Украины около 500 членов миссии. С 1 апреля СММ продолжала помогать оставшимся национальным сотрудникам в Украине перебраться в более безопасные районы.