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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Рубежном украинские военные спасли двоих детей, которые неделю жили сами под обстрелами

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Мать детей неделю назад вышла из дома, приказав им не покидать квартиру
Мать детей неделю назад вышла из дома, приказав им не покидать квартиру
Фото: suspilne.media

В Рубежном Луганской области украинские военнослужащие спасли четырехлетнего мальчика и его старшего брата, которые неделю жили без присмотра взрослых под обстрелами. Об этом 24 апреля сообщило Общественное.

Мать детей неделю назад вышла из дома, приказав им не покидать квартиру. С тех пор с женщиной нет связи. Братья пытались готовить себе еду, иногда их подкармливали соседи.

По словам Джейсона, их с братом спасли украинские военные.

"Я вышел, смотрю – трое военных. Они говорят: ты сам? Я говорю, что нет, я с младшим братом. Сколько лет? Четыре. Они говорят: давайте мы вас лучше вывезем, потому что здесь опасно. "Прилетит" в дом, завалит, никто вас не вытащит. Мама говорила не покидать дом. Я лучше о брате позабочусь и о своей жизни", – рассказал подросток.

Детей сначала эвакуировали в больницу, которая сегодня является одним из немногих заведений, работающих в Северодонецке. Затем их отвезли к родственникам в Полтаву, сообщает Общественное.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

Однако секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что "большое наступление" еще не началось, а российская армия пока только "испытывает на прочность" ВСУ.

Теги: Украина, Луганская область, война, Северодонецк, Рубежное, больница, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, военнослужащий, мальчик, мама
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