В Рубежном украинские военные спасли двоих детей, которые неделю жили сами под обстрелами

Мать детей неделю назад вышла из дома, приказав им не покидать квартиру. С тех пор с женщиной нет связи. Братья пытались готовить себе еду, иногда их подкармливали соседи.
По словам Джейсона, их с братом спасли украинские военные.
"Я вышел, смотрю – трое военных. Они говорят: ты сам? Я говорю, что нет, я с младшим братом. Сколько лет? Четыре. Они говорят: давайте мы вас лучше вывезем, потому что здесь опасно. "Прилетит" в дом, завалит, никто вас не вытащит. Мама говорила не покидать дом. Я лучше о брате позабочусь и о своей жизни", – рассказал подросток.
Детей сначала эвакуировали в больницу, которая сегодня является одним из немногих заведений, работающих в Северодонецке. Затем их отвезли к родственникам в Полтаву, сообщает Общественное.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".
Однако секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что "большое наступление" еще не началось, а российская армия пока только "испытывает на прочность" ВСУ.