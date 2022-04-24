В Рубежном украинские военные спасли двоих детей, которые неделю жили сами под обстрелами

Мать детей неделю назад вышла из дома, приказав им не покидать квартиру Фото: suspilne.media

Мать детей неделю назад вышла из дома, приказав им не покидать квартиру. С тех пор с женщиной нет связи. Братья пытались готовить себе еду, иногда их подкармливали соседи.

По словам Джейсона, их с братом спасли украинские военные.

"Я вышел, смотрю – трое военных. Они говорят: ты сам? Я говорю, что нет, я с младшим братом. Сколько лет? Четыре. Они говорят: давайте мы вас лучше вывезем, потому что здесь опасно. "Прилетит" в дом, завалит, никто вас не вытащит. Мама говорила не покидать дом. Я лучше о брате позабочусь и о своей жизни", – рассказал подросток.

Детей сначала эвакуировали в больницу, которая сегодня является одним из немногих заведений, работающих в Северодонецке. Затем их отвезли к родственникам в Полтаву, сообщает Общественное.

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