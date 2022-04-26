Российские оккупанты обстреляли Харьков, погибли минимум три человека – глава ОВА

"Оккупанты снова обстреливают мирные районы Харькова. В результате последнего обстрела – три человека погибли, семь человек ранены, информация еще уточняются. Среди пострадавших нет детей, но два человека в тяжелом состоянии", – заявил Синегубов.
Он подчеркнул, что бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме.
Синегубов также призвал местных жителей не покидать укрытий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Харьков российские войска пытались захватить сразу после масштабного вторжения в Украину 24 февраля. В ходе боев некоторые группы оккупантов попали в черту города, но были уничтожены силами обороны.
В НАТО считают, что Харьков для российских оккупантов оказался "невероятно сложным вызовом".
Сейчас оккупанты обстреливают Харьков из артиллерийского и реактивного вооружения, уничтожая гражданскую инфраструктуру города. По словам мэра Игоря Терехова, в Харькове в результате обстрелов разрушены более 1900 многоэтажных жилых домов.