Российские оккупанты обстреляли Харьков, погибли минимум три человека – глава ОВА

Синегубов подчеркнул, что бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме Фото: depositphotos.com

"Оккупанты снова обстреливают мирные районы Харькова. В результате последнего обстрела – три человека погибли, семь человек ранены, информация еще уточняются. Среди пострадавших нет детей, но два человека в тяжелом состоянии", – заявил Синегубов.

Он подчеркнул, что бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме.

Синегубов также призвал местных жителей не покидать укрытий.

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