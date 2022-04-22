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В НАТО считают, что Харьков для российских оккупантов оказался "невероятно сложным вызовом"

Харьковчане посылают оккупанта за известным, уже уничтоженным, кораблем
Харьковчане посылают оккупанта за известным, уже уничтоженным, кораблем
Фото: ЕРА

Харьков доказал, что способен эффективно обороняться от российских оккупантов, заявил 22 апреля на брифинге неназванный высокопоставленный чиновник НАТО, которого цитирует "Радіо Свобода".

"Харьков оказался невероятно сложным вызовом. Украинские граждане в Харькове показали огромную способность к обороне в ходе нескольких контратак. Бои там были очень мощными, украинцы держались и удержали город. Россияне находятся в непосредственной близости от него. Нам следует за этим следить, но, думаю, горожане Харькова доказали, что будут обороняться", – сказал он.

Чиновник НАТО прогнозирует, что "природа боев" в Харькове в целом указывает на то, что оккупанты будут концентрироваться в ходе вторжения в Украину "на других участках в ближайшее время".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьков российские войска пытались захватить сразу после масштабного вторжения в Украину 24 февраля. В ходе боев некоторые группы оккупантов попали в черту города, но были уничтожены силами обороны.

Сейчас оккупанты обстреливают Харьков из артиллерийского и реактивного вооружения, уничтожая гражданскую инфраструктуру города.

Теги: Харьков, НАТО, война, оборона, вторжение, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, российские оккупанты
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