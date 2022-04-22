В НАТО считают, что Харьков для российских оккупантов оказался "невероятно сложным вызовом"

"Харьков оказался невероятно сложным вызовом. Украинские граждане в Харькове показали огромную способность к обороне в ходе нескольких контратак. Бои там были очень мощными, украинцы держались и удержали город. Россияне находятся в непосредственной близости от него. Нам следует за этим следить, но, думаю, горожане Харькова доказали, что будут обороняться", – сказал он.
Чиновник НАТО прогнозирует, что "природа боев" в Харькове в целом указывает на то, что оккупанты будут концентрироваться в ходе вторжения в Украину "на других участках в ближайшее время".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Харьков российские войска пытались захватить сразу после масштабного вторжения в Украину 24 февраля. В ходе боев некоторые группы оккупантов попали в черту города, но были уничтожены силами обороны.
Сейчас оккупанты обстреливают Харьков из артиллерийского и реактивного вооружения, уничтожая гражданскую инфраструктуру города.