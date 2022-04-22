Терехов заявил, что власти Харькова готовы эвакуировать жителей самых опасных районов

"Хочу обратиться ко всем жителям Северной Салтовки, Пятихаток, других районов, которые находятся под постоянными обстрелами российского агрессора. Да, нелегко, но мы готовы вас эвакуировать. Очень прошу вас: примите решение сохранить свои жизни. Мы вас вывезем и поселим в нормальных условиях", – сказал Терехов.

Он сообщил, что 21 апреля посетил один из интернатов, куда эвакуировали харьковчан из горячих точек города, и видел там семьи с детьми, которые два месяца прятались в подвале и только сейчас вышли из-под обстрелов.

"Я встречался с харьковчанами, которые последние восемь недель не видели ничего, кроме бомбардировок своих домов. Сейчас наши службы создали для них нормальные условия проживания", – сказал Терехов. Он отметил, что враги продолжают жестоко обстреливать жилые районы города, в частности 21 апреля были разрушены два рынка. Поэтому Терехов призвал харьковчан без необходимости не покидать укрытия, бомбоубежища и станции метрополитена. Желающим эвакуироваться из своих домов в более безопасные районы города предлагают обратиться через мессенджер Facebook к пресс-службе городского совета. https://www.facebook.com/kharkovgovernment/posts/352925953538017 Днем 21 апреля российские военные более 50 раз обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Два человека погибли. Эту информацию глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов озвучил в эфире телемарафона, сообщило Общественное. Война России против Украины. Главное (обновляется)