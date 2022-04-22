Терехов заявил, что власти Харькова готовы эвакуировать жителей самых опасных районов

"Хочу обратиться ко всем жителям Северной Салтовки, Пятихаток, других районов, которые находятся под постоянными обстрелами российского агрессора. Да, нелегко, но мы готовы вас эвакуировать. Очень прошу вас: примите решение сохранить свои жизни. Мы вас вывезем и поселим в нормальных условиях", – сказал Терехов.
Он сообщил, что 21 апреля посетил один из интернатов, куда эвакуировали харьковчан из горячих точек города, и видел там семьи с детьми, которые два месяца прятались в подвале и только сейчас вышли из-под обстрелов.
"Я встречался с харьковчанами, которые последние восемь недель не видели ничего, кроме бомбардировок своих домов. Сейчас наши службы создали для них нормальные условия проживания", – сказал Терехов.
Он отметил, что враги продолжают жестоко обстреливать жилые районы города, в частности 21 апреля были разрушены два рынка. Поэтому Терехов призвал харьковчан без необходимости не покидать укрытия, бомбоубежища и станции метрополитена.
Желающим эвакуироваться из своих домов в более безопасные районы города предлагают обратиться через мессенджер Facebook к пресс-службе городского совета.
Днем 21 апреля российские военные более 50 раз обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Два человека погибли. Эту информацию глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов озвучил в эфире телемарафона, сообщило Общественное.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Харьков оккупанты обстреливают с первых дней масштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Терехов неоднократно заявлял, что не видит необходимости в организованной эвакуации жителей города.
Синегубов говорил, что в Харькове не планируют массовую эвакуацию жителей, так как "большая часть жителей в первые недели активных боевых действий выехала за пределы города и области". "На сегодняшний день есть железнодорожное сообщение, есть автомобильное сообщение, поэтому люди самостоятельно принимают решение", – сказал глава ОВА.
Терехов считает, что в городе до сих пор живет около миллиона жителей. Об этом он заявил 21 апреля в эфире телемарафона, сообщило "BBC News Україна". По его словам, уехало около трети горожан.
Терехов 20 апреля сообщил, что в Харькове оккупанты разрушили 1929 многоэтажных жилых домов из 8 тыс.
По информации начальника следственного управления Нацполиции региона Сергея Болвинова на 18.00 21 апреля, в Харьковской области оккупанты убили 564 мирных жителя, в том числе 26 детей.