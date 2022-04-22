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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Терехов заявил, что власти Харькова готовы эвакуировать жителей самых опасных районов

Харьков обстреливают ежедневно
Харьков обстреливают ежедневно
Фото: EPA

Городской голова Харькова Игорь Терехов пообещал помочь эвакуироваться людям, живущим в тех районах города, которые находятся под постоянным обстрелом российских оккупантов. Об этом он сказал 21 апреля в видеообращении, опубликованном в Telegram.

"Хочу обратиться ко всем жителям Северной Салтовки, Пятихаток, других районов, которые находятся под постоянными обстрелами российского агрессора. Да, нелегко, но мы готовы вас эвакуировать. Очень прошу вас: примите решение сохранить свои жизни. Мы вас вывезем и поселим в нормальных условиях", – сказал Терехов.

Он сообщил, что 21 апреля посетил один из интернатов, куда эвакуировали харьковчан из горячих точек города, и видел там семьи с детьми, которые два месяца прятались в подвале и только сейчас вышли из-под обстрелов. 

"Я встречался с харьковчанами, которые последние восемь недель не видели ничего, кроме бомбардировок своих домов. Сейчас наши службы создали для них нормальные условия проживания", – сказал Терехов.

Он отметил, что враги продолжают жестоко обстреливать жилые районы города, в частности 21 апреля были разрушены два рынка. Поэтому Терехов призвал харьковчан без необходимости не покидать укрытия, бомбоубежища и станции метрополитена.

Желающим эвакуироваться из своих домов в более безопасные районы города предлагают обратиться через мессенджер Facebook к пресс-службе городского совета. 

https://www.facebook.com/kharkovgovernment/posts/352925953538017

Днем 21 апреля российские военные более 50 раз обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Два человека погибли. Эту информацию глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов озвучил в эфире телемарафона, сообщило Общественное

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьков оккупанты обстреливают с первых дней масштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Терехов неоднократно заявлял, что не видит необходимости в организованной эвакуации жителей города

Синегубов говорил, что в Харькове не планируют массовую эвакуацию жителей, так как "большая часть жителей в первые недели активных боевых действий выехала за пределы города и области". "На сегодняшний день есть железнодорожное сообщение, есть автомобильное сообщение, поэтому люди самостоятельно принимают решение", – сказал глава ОВА.

Терехов считает, что в городе до сих пор живет около миллиона жителей. Об этом он заявил 21 апреля в эфире телемарафона, сообщило "BBC News Україна". По его словам, уехало около трети горожан. 

Терехов 20 апреля сообщил, что в Харькове оккупанты разрушили 1929 многоэтажных жилых домов из 8 тыс.

По информации начальника следственного управления Нацполиции региона Сергея Болвинова на 18.00 21 апреля, в Харьковской области оккупанты убили 564 мирных жителя, в том числе 26 детей.

Теги: Харьков, бомбоубежище, эвакуация, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов
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