Жданов: Харьков могла бы защитить система "Железный купол", как в Израиле

"Есть такие умники, которые говорят, что Киев забрал все ПВО, в Киеве ракеты не падают, а в Харькове падают. Нет. Харьков страдает не от ракет. Харьков страдает от обстрелов артиллерии, особенно реактивной артиллерии, дальнобойной и большого калибра – это "Смерч" и "Ураган", – сказал Жданов. – Вот здесь Харьков могла бы защитить система "Железный купол". Вот именно для этого она и предназначается – для перехвата артиллерийских и реактивных снарядов".

Система "Железный купол" работает в Израиле с 2011 года и защищает важные объекты и населенные пункты путем нейтрализации боевых ракет на подлете к цели. Каждая батарея имеет радиолокационную систему и три пусковые установки с 20 ракетами-перехватчиками в каждой из них. Перехват осуществляется на расстоянии от четырех до 70 км.

The National отмечало, что "Железный купол" показывает эффективность до 90%, однако система может быть подавлена залповым огнем противника.

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