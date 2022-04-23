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Жданов: Харьков могла бы защитить система "Железный купол", как в Израиле

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Система ПВО "Железный купол" работает в Израиле с 2011 года
Система ПВО "Железный купол" работает в Израиле с 2011 года
Фото: EPA

Система ПВО "Железный купол", которую производят в Израиле, могла бы защитить Харьков от обстрелов российской артиллерии. Такое мнение украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов выразил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Есть такие умники, которые говорят, что Киев забрал все ПВО, в Киеве ракеты не падают, а в Харькове падают. Нет. Харьков страдает не от ракет. Харьков страдает от обстрелов артиллерии, особенно реактивной артиллерии, дальнобойной и большого калибра – это "Смерч" и "Ураган", – сказал Жданов. – Вот здесь Харьков могла бы защитить система "Железный купол". Вот именно для этого она и предназначается – для перехвата артиллерийских и реактивных снарядов".

Система "Железный купол" работает в Израиле с 2011 года и защищает важные объекты и населенные пункты путем нейтрализации боевых ракет на подлете к цели. Каждая батарея имеет радиолокационную систему и три пусковые установки с 20 ракетами-перехватчиками в каждой из них. Перехват осуществляется на расстоянии от четырех до 70 км.

The National отмечало, что "Железный купол" показывает эффективность до 90%, однако система может быть подавлена залповым огнем противника.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Харьков российские войска пытались захватить сразу после масштабного вторжения в Украину 24 февраля. В ходе боев некоторые группы оккупантов попали в черту города, но были уничтожены силами обороны.

В НАТО считают, что Харьков для российских оккупантов оказался "невероятно сложным вызовом".

Сейчас оккупанты обстреливают Харьков из артиллерийского и реактивного вооружения, уничтожая гражданскую инфраструктуру города. По словам мэра Игоря Терехова, в Харькове в результате обстрелов разрушены более 1900 многоэтажных жилых домов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Харьков, Израиль, вооружение, ПВО, оборона, артиллерия, вторжение, РСЗО Смерч, Купол, РСЗО "Ураган", обстрелы, война России против Украины, Олег Жданов, интервью, инфраструктура, население, российские оккупанты
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