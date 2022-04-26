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Юрий Романенко
Юрий Романенко

Шеф-редактор информационно-аналитического портала "Хвиля", журналист и блогер, соучредитель Украинского института будущего.


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Путин решил атаковать Украину на базе недостоверной информации от придурков Януковича. Теперь в Кремле им нет никакой веры

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Как Янукович и его придурки помогли Путину начать идиотскую войну с Украиной.

Сейчас уже об этом можно говорить, потому напишу. Помните, перед войной британцы сливали инфу о том, что Путин хочет поставить марионеточное правительство во главе с Царевым? Так вот. Эти тупорылые у…бки действительно пытались это реализовать. 28 февраля, после захвата Сухолучья и Ивановского района в целом, из Мозыря привезли Януковича, Клюева, Якименко, Табачника, Царева и прочих уродов из правительства Януковича и регионалов. Был также бывший продюсер "112 канала" Зубрицкий. Они жили в Сухолучье в охотничьем домике Януковича и готовились с 10 марта занимать в Киеве кабинеты. Царев должен был возглавить Верховную Раду и стать и.о. президента Украины после того, как Янукович, вернувшись в Киев типа как "легитимный президент", принял бы три указа:

1. Об отмене всех законов, принятых в 2014–2022 годах.

2. О роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских и президентских выборов.

3. Об "уходе" с поста президента.

Россия и коллаборанты были уверены, что в Украине все готово и пройдет гладко. Когда все пошло не по сценарию, то в промежутке между 15–20 марта вся шобла Януковича свернулась и уехала в Россию кто куда.

Наибольшие вопросы у Кремля возникли к Якименко, который при Януковиче был главой СБУ. По факту Якименко брал деньги у ФСБ, а также у Курченко. Якименко убеждал Кремль в том, что у него всего под контролем и его сетка будет способна обеспечить перехват власти при поддержке России. В итоге Путин принял решение об атаке на Украину на базе абсолютно недостоверной информации.

По итогам вторжения России в Украину в Кремле к придуркам Януковича нет никакой веры и они были отключены от федеральных каналов, а коммуникация с ними прекращена.

Вот так работали спецслужбы России. Вот на таком идиотизме и идиотах, который очевиден любому здравомыслящему человеку в Украине, Путин построил свои "грандиозные планы". Именно поэтому Россия обречена на поражение. Мультик Путина о величии России, который вложили больные люди вроде Проханова и Мединского, плюс огромная коррупция и вранье окружения породили ужасного мутанта, который кинулся крушить Украину и представляет угрозу для всего мира.

Источник: Юрий Романенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Виктор Янукович, Россия, Владимир Путин, Украина, Олег Царев, ФСБ, вторжение, спецслужбы, Юрий Романенко, война России против Украины
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