Во время войны уничтожено 500 отделений "Укрпошти" – Смелянский

Уже более 60% пенсий выплачено в освобожденных от российских оккупантов Киевской, Черниговской, Сумской областях Фото: ua.depositphotos.com

Смелянский также отметил, что еще около полутысячи отделений "Укрпошти" находятся на временно неподконтрольных Украине территориях.

По словам гендиректора компании, "Укрпошта" приходит на деоккупированные территории "сразу после ВСУ".

Смелянский отметил, что уже более 60% пенсий выплачено в освобожденных от российских оккупантов Киевской, Черниговской, Сумской областях.

"Даже на временно оккупированные территории мы доставляем пенсии и находим возможность поддерживать наших людей. Это требует некоторых неприятных переговоров с моей стороны, но они есть, потому что главное поддержать людей. И будем это делать дальше", – подчеркнул он.

Смелянский добавил, что "Укрпошта" пытается предоставлять свои услуги там, где это "безопасно для работников и клиентов".

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