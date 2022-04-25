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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Во время войны уничтожено 500 отделений "Укрпошти" – Смелянский

Уже более 60% пенсий выплачено в освобожденных от российских оккупантов Киевской, Черниговской, Сумской областях
Уже более 60% пенсий выплачено в освобожденных от российских оккупантов Киевской, Черниговской, Сумской областях
Фото: ua.depositphotos.com

С начала полномасштабного вторжения России в Украину было уничтожено 500 отделений "Укрпошти". Об этом заявил 25 апреля в эфире телемарафона генеральный директор компании Игорь Смелянский, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Смелянский также отметил, что еще около полутысячи отделений "Укрпошти" находятся на временно неподконтрольных Украине территориях.

По словам гендиректора компании, "Укрпошта" приходит на деоккупированные территории "сразу после ВСУ".

Смелянский отметил, что уже более 60% пенсий выплачено в освобожденных от российских оккупантов Киевской, Черниговской, Сумской областях.

"Даже на временно оккупированные территории мы доставляем пенсии и находим возможность поддерживать наших людей. Это требует некоторых неприятных переговоров с моей стороны, но они есть, потому что главное поддержать людей. И будем это делать дальше", – подчеркнул он.

Смелянский добавил, что "Укрпошта" пытается предоставлять свои услуги там, где это "безопасно для работников и клиентов".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.

В результате вторжения РФ в Украине разрушено до 30% инфраструктуры, сообщал 18 апреля министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Теги: Россия, Украина, война, пенсии, война России против Украины, Укрпошта, пенсия, Игорь Смелянский
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