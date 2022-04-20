В Киевской области уже функционируют три переправы, еще восемь строится – Кубраков

Министр также отметил, что на шести переправах возобновлено движение.

Кубраков также рассказал, что в оккупированных ранее российскими захватчиками населенных пунктах, в частности в Буче, Ворзеле, Гостомеле, Ирпене Киевской области, расчищают улицы от уничтоженной техники, сожженных автомобилей и разрушенной инфраструктуры.

"В этих городках велись ожесточенные бои, но сегодня уже на освобожденных территориях ежедневно работаем над тем, чтобы как можно быстрее расчистить улицы. Уничтоженная техника врага, сожженный гражданский транспорт, сломанные заборы, деревья и последствия авиаударов. С 5 апреля дорожные бригады присоединились к волонтерам и коммунальщикам и фактически занимаются генеральной уборкой", – отметил он.

По данным министра, по состоянию на сегодняшний день уже убрано 170 км улиц.

Он подчеркнул, что расчищают не только важные логистические маршруты, но и уничтоженную инфраструктуру – пешеходные переходы, барьерные ограждения, шумовые экраны.

"Больше всего было сделано в Киевской области на житомирской трассе – более 100 км уже расчищено. Работы продолжаются и на трассе М-07 Киев – Ковель: здесь расчищено уже 35 км. Работаем и на региональных и территориальных путях – 30 км уже чистые", – рассказал Кубраков.

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