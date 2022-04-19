В результате вторжения РФ в Украине разрушено до 30% инфраструктуры – Кубраков

Кубраков отметил, что российское вторжение затронуло "от 20% до 30% всей инфраструктуры с разной степенью повреждения, с разной степенью разрушения". В частности, разрушены или повреждены более 300 мостов на национальных дорогах. Также нужно отремонтировать или восстановить более 8 тыс. км дорог. Десятки железнодорожных мостов, по словам Кубракова, были взорваны.
Он считает, что реконструкцию могут провести за два года. Для ее финансирования, по мнению министра, можно использовать замороженные российские активы. Кубраков отметил, что рассматриваются и другие источники.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.
Кроме этого, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По состоянию на 15 апреля украинцы подали через приложение "Дія" более 76,7 тыс. информационных заявок об уничтоженном и поврежденном имуществе, общая площадь поврежденного жилья превысила 5,3 млн м².