В результате вторжения РФ в Украине разрушено до 30% инфраструктуры – Кубраков

Кубраков отметил, что российское вторжение затронуло "от 20% до 30% всей инфраструктуры с разной степенью повреждения, с разной степенью разрушения". В частности, разрушены или повреждены более 300 мостов на национальных дорогах. Также нужно отремонтировать или восстановить более 8 тыс. км дорог. Десятки железнодорожных мостов, по словам Кубракова, были взорваны.

Он считает, что реконструкцию могут провести за два года. Для ее финансирования, по мнению министра, можно использовать замороженные российские активы. Кубраков отметил, что рассматриваются и другие источники.

Война России против Украины. Главное (обновляется)