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Движение по трассе Киев – Житомир возобновлено – Мининфраструктуры

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Параллельно с открытием временной дороги с переправой через реку Ирпень ведутся работы по демонтажу разрушенного моста в Стоянке, отметил Кубраков
Параллельно с открытием временной дороги с переправой через реку Ирпень ведутся работы по демонтажу разрушенного моста в Стоянке, отметил Кубраков
Фото: Укравтодор / Facebook

На Житомирской трассе возобновлено сообщение с Киевом. Об этом 18 апреля в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Сегодня утром вблизи села Стоянка (Киевская область) автомобили следуют по новой временной переправе через реку Ирпень, она также работает в направлении Житомира и Киева, – написал Кубраков. – Это одно из тех направлений, где критически важно было быстро восстановить транспортную связь, ведь еще в первые дни российского вторжения мост взорвали и сообщение со столицей было разорвано".

По словам Кубракова, "Укравтодор" в кооперации с военными за 13 дней построил временную белощебневую дорогу с переправой через реку Ирпень и установил дорожные знаки.

"Дорогой могут пользоваться преимущественно легковые и малогрузовые автомобили. Поэтому тяжеловесный транспорт пока будет пользоваться уже имеющимися обходными путями", – отметил глава Мининфраструктуры.

Кубраков добавил, что также "ведутся работы по демонтажу разрушенного моста и уже через несколько месяцев планируется построить и открыть один проект по новому мосту на трассе М-06".

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/2104616103043307

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, оккупанты пытались войти в Киев, в том числе со стороны Житомирской трассы.

Чтобы препятствовать целям противника на трассе Киев – Житомир, 26 февраля был взорван мост в районе села Стоянка.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.

Из-за полномасштабного нападения России на Украину к 3 апреля было разрушено 23 тыс. км дорог общего пользования – это 13% от всех дорог. Кроме того, уничтожены 273 искусственных сооружения – мосты, путепроводы и так далее. Общая сумма ущерба, по предварительным подсчетам, составляет 874 млрд грн, сообщили в "Укравтодоре".

Теги: Россия, Киев, транспорт, Украина, автомобили, Житомир, военные, Укравтодор, нападение, вторжение, переправа, Ирпень, мост, война России против Украины, Мининфраструктуры, дороги, инфраструктура, Александр Кубраков
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