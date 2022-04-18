Движение по трассе Киев – Житомир возобновлено – Мининфраструктуры

"Сегодня утром вблизи села Стоянка (Киевская область) автомобили следуют по новой временной переправе через реку Ирпень, она также работает в направлении Житомира и Киева, – написал Кубраков. – Это одно из тех направлений, где критически важно было быстро восстановить транспортную связь, ведь еще в первые дни российского вторжения мост взорвали и сообщение со столицей было разорвано".
По словам Кубракова, "Укравтодор" в кооперации с военными за 13 дней построил временную белощебневую дорогу с переправой через реку Ирпень и установил дорожные знаки.
"Дорогой могут пользоваться преимущественно легковые и малогрузовые автомобили. Поэтому тяжеловесный транспорт пока будет пользоваться уже имеющимися обходными путями", – отметил глава Мининфраструктуры.
Кубраков добавил, что также "ведутся работы по демонтажу разрушенного моста и уже через несколько месяцев планируется построить и открыть один проект по новому мосту на трассе М-06".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, оккупанты пытались войти в Киев, в том числе со стороны Житомирской трассы.
Чтобы препятствовать целям противника на трассе Киев – Житомир, 26 февраля был взорван мост в районе села Стоянка.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.
Из-за полномасштабного нападения России на Украину к 3 апреля было разрушено 23 тыс. км дорог общего пользования – это 13% от всех дорог. Кроме того, уничтожены 273 искусственных сооружения – мосты, путепроводы и так далее. Общая сумма ущерба, по предварительным подсчетам, составляет 874 млрд грн, сообщили в "Укравтодоре".