Движение по трассе Киев – Житомир возобновлено – Мининфраструктуры

Параллельно с открытием временной дороги с переправой через реку Ирпень ведутся работы по демонтажу разрушенного моста в Стоянке, отметил Кубраков Фото: Укравтодор / Facebook

"Сегодня утром вблизи села Стоянка (Киевская область) автомобили следуют по новой временной переправе через реку Ирпень, она также работает в направлении Житомира и Киева, – написал Кубраков. – Это одно из тех направлений, где критически важно было быстро восстановить транспортную связь, ведь еще в первые дни российского вторжения мост взорвали и сообщение со столицей было разорвано".

По словам Кубракова, "Укравтодор" в кооперации с военными за 13 дней построил временную белощебневую дорогу с переправой через реку Ирпень и установил дорожные знаки.

"Дорогой могут пользоваться преимущественно легковые и малогрузовые автомобили. Поэтому тяжеловесный транспорт пока будет пользоваться уже имеющимися обходными путями", – отметил глава Мининфраструктуры.

Кубраков добавил, что также "ведутся работы по демонтажу разрушенного моста и уже через несколько месяцев планируется построить и открыть один проект по новому мосту на трассе М-06".

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