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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дорожники расчистили 67 км трассы Киев – Чоп – Мининфраструктуры

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Более 250 человек и 117 единиц техники продолжают работы по расчистке улиц и восстановлению дорожной инфраструктуры Киевской области, отметил Кубраков
Более 250 человек и 117 единиц техники продолжают работы по расчистке улиц и восстановлению дорожной инфраструктуры Киевской области, отметил Кубраков
Фото: Укравтодор / Facebook

За последние три дня дорожники расчистили 67 км трассы М-06 Киев – Чоп. Об этом 9 апреля в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он отметил, что в ближайшее время после проведения всех необходимых мер безопасности маршрут Киев – Житомир будет открыт.

"Более 250 человек и 117 единиц техники продолжают работы по расчистке улиц и восстановлению дорожной инфраструктуры Киевской области. Основная задача – оперативно восстановить безопасные логистические цепочки на освобожденных территориях и наладить поставки гуманитарной помощи в пострадавшие города региона", – отметил Кубраков.

По его словам, "от мусора, грунта, деревьев, обваленных заборов и частей домов расчищено около 37 км улиц Ирпеня" под Киевом.

"Продолжаем строительство временных переправ на подъезде к Ирпеню (дорога Р-30) и на житомирской трассе близ Стоянки. Работы планируем завершить уже на следующей неделе", – подчеркнул глава Мининфраструктуры.

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/2097876133717304

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Из-за полномасштабного вторжения России в Украине к 3 апреля было разрушено 23 тыс. км дорог общего пользования – это 13% от всех дорог. Кроме того, уничтожены 273 искусственных сооружения – это мосты, путепроводы и т.д. Общая сумма ущерба, по предварительным подсчетам, составляет 874 млрд грн, сообщили в "Укравтодоре".

Теги: Россия, Киев, Украина, Житомир, Укравтодор, строительство, маршрут, Чоп, вторжение, Ирпень, война России против Украины, Мининфраструктуры, работа, дороги, инфраструктура, деревья, Александр Кубраков
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