Дорожники расчистили 67 км трассы Киев – Чоп – Мининфраструктуры

Он отметил, что в ближайшее время после проведения всех необходимых мер безопасности маршрут Киев – Житомир будет открыт.
"Более 250 человек и 117 единиц техники продолжают работы по расчистке улиц и восстановлению дорожной инфраструктуры Киевской области. Основная задача – оперативно восстановить безопасные логистические цепочки на освобожденных территориях и наладить поставки гуманитарной помощи в пострадавшие города региона", – отметил Кубраков.
По его словам, "от мусора, грунта, деревьев, обваленных заборов и частей домов расчищено около 37 км улиц Ирпеня" под Киевом.
"Продолжаем строительство временных переправ на подъезде к Ирпеню (дорога Р-30) и на житомирской трассе близ Стоянки. Работы планируем завершить уже на следующей неделе", – подчеркнул глава Мининфраструктуры.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Из-за полномасштабного вторжения России в Украине к 3 апреля было разрушено 23 тыс. км дорог общего пользования – это 13% от всех дорог. Кроме того, уничтожены 273 искусственных сооружения – это мосты, путепроводы и т.д. Общая сумма ущерба, по предварительным подсчетам, составляет 874 млрд грн, сообщили в "Укравтодоре".