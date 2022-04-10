Дорожники расчистили 67 км трассы Киев – Чоп – Мининфраструктуры

Более 250 человек и 117 единиц техники продолжают работы по расчистке улиц и восстановлению дорожной инфраструктуры Киевской области, отметил Кубраков Фото: Укравтодор / Facebook

Он отметил, что в ближайшее время после проведения всех необходимых мер безопасности маршрут Киев – Житомир будет открыт.

"Более 250 человек и 117 единиц техники продолжают работы по расчистке улиц и восстановлению дорожной инфраструктуры Киевской области. Основная задача – оперативно восстановить безопасные логистические цепочки на освобожденных территориях и наладить поставки гуманитарной помощи в пострадавшие города региона", – отметил Кубраков.

По его словам, "от мусора, грунта, деревьев, обваленных заборов и частей домов расчищено около 37 км улиц Ирпеня" под Киевом.

"Продолжаем строительство временных переправ на подъезде к Ирпеню (дорога Р-30) и на житомирской трассе близ Стоянки. Работы планируем завершить уже на следующей неделе", – подчеркнул глава Мининфраструктуры.

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