18 апреля заработает временный мост на житомирской трассе на выезде из Киева – Офис президента

По мосту смогут проехать машины массой до пяти тонн Скриншот: КИРИЛО ТИМОШЕНКО Kirill Timoshenko / Telegram

Объект осмотрел сегодня заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Сделали очень крутую работу, чтобы с понедельника эта переправа заработала", – сказал он.

Он рассказал, что доступ к временному мосту будет открыт легковым автомобилям, автобусам и грузовому транспорту массой до пяти тонн.

Запуск временной переправы снимет нагрузку на объездную дорогу, которой пользовались последнюю неделю.

Тимошенко рассказал, что основной мост попробуют восстановить в течение пяти – семи месяцев ориентировочно "после получения разрешений от военных".

По данным Офиса президента, "сейчас идут демонтажные работы и параллельно проходит проектирование нового моста, чтобы полностью запустить трассу Киев – Чоп на подъезде к столице".

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