18 апреля заработает временный мост на житомирской трассе на выезде из Киева – Офис президента

Объект осмотрел сегодня заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Сделали очень крутую работу, чтобы с понедельника эта переправа заработала", – сказал он.
Он рассказал, что доступ к временному мосту будет открыт легковым автомобилям, автобусам и грузовому транспорту массой до пяти тонн.
Запуск временной переправы снимет нагрузку на объездную дорогу, которой пользовались последнюю неделю.
Тимошенко рассказал, что основной мост попробуют восстановить в течение пяти – семи месяцев ориентировочно "после получения разрешений от военных".
По данным Офиса президента, "сейчас идут демонтажные работы и параллельно проходит проектирование нового моста, чтобы полностью запустить трассу Киев – Чоп на подъезде к столице".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.
Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк пока не советует жителям области возвращаться домой, так как продолжаются работы по разминированию.