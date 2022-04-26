Лавров считает угрозу ядерной войны "реальной"

По словам Лаврова, в январе 2022 года пять постоянных членов Совета Безопасности ООН "подписались под констатацией недопустимости ядерной войны". Он утверждает, что это "принципиальная позиция" РФ.

"Сейчас риски весьма существенные. Мне бы не хотелось, чтобы их искусственно раздували. Желающих немало. Опасность серьезная, реальная. Ее нельзя недооценивать", – сказал глава МИД РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)