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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лавров считает угрозу ядерной войны "реальной"

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Лавров: Сейчас риски ядеорной войны весьма существенные
Лавров: Сейчас риски ядеорной войны весьма существенные
Фото: EPA

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает "реальной" опасность ядерной войны. Об этом он сказал в интервью пропагандистскому "Первому каналу", расшифровку опубликовала пресс-служба МИД РФ 25 апреля.

По словам Лаврова, в январе 2022 года пять постоянных членов Совета Безопасности ООН "подписались под констатацией недопустимости ядерной войны". Он утверждает, что это "принципиальная позиция" РФ.

"Сейчас риски весьма существенные. Мне бы не хотелось, чтобы их искусственно раздували. Желающих немало. Опасность серьезная, реальная. Ее нельзя недооценивать", – сказал глава МИД РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце февраля, вскоре после вторжения России в Украину, президент РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

США осудили решение Путина. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". В Пентагоне считают, что, если Украина продолжит успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.

Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.

Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях: когда по ее территории был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения; при любом другом применении ядерного оружия против России или ее союзников; при посягательстве на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы; когда есть акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.

Спикер Путина Дмитрий Песков сообщал 29 марта, что любой исход войны в Украине – не повод для применения ядерного оружия РФ.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае применения РФ ядерного оружия "цена действий Путина будет просто астрономической".

Теги: Россия, Украина, ядерное оружие, Сергей Лавров, МИД России, война России против Украины, МИД РФ
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