Нуланд: Если Россия применит ядерное оружие, цена таких действий Путина будет просто астрономической

"Мы имеем дело с Путиным, и он уже давал приказ совершать ужасные, сверхжестокие военные преступления. А значит, возможно все, и нам нужно быть готовыми к использованию Россией разных типов оружия с катастрофическими последствиями", – сказала она.

По словам американского дипломата, сейчас не только США, но и представители других стран НАТО "очень настойчиво доносят до Путина сигнал о том, что этот шаг будет катастрофой не только для Украины и мира, но также это будет абсолютно катастрофические последствия для самого Путина и также для России".

"Можете быть уверены, что при таком катастрофическом сценарии мы не оставим Украину наедине. И хотя сейчас речь уже идет о военных преступлениях, за которые Путину придется отвечать, но использование такого оружия выведет ситуацию на принципиально новый уровень. И мы обеспечим, чтобы эти последствия случились", – объяснила Нуланд.

Журналист попросил ее уточнить, о каких последствиях идет речь.

"Я считаю, что в этих условиях лучше воздержаться от этих деталей. Могу только заверить: даже по сравнению с теми высокими потерями, той высокой ценой, которую для России имеет нынешняя агрессия – в этом случае цена действий Путина будет просто астрономической", – заявила Нуланд.

Война России против Украины. Главное (обновляется)