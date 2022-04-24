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Нуланд: Если Россия применит ядерное оружие, цена таких действий Путина будет просто астрономической

Нуланд: При катастрофическом сценарии мы не оставим Украину наедине
Нуланд: При катастрофическом сценарии мы не оставим Украину наедине
Фото: ЕРА

Соединенные Штаты не исключают, что в ходе войны против Украины президент РФ Владимир Путин может применить ядерное оружие. Об этом заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила "Европейской правде" в интервью, которое было опубликовано 22 апреля.

"Мы имеем дело с Путиным, и он уже давал приказ совершать ужасные, сверхжестокие военные преступления. А значит, возможно все, и нам нужно быть готовыми к использованию Россией разных типов оружия с катастрофическими последствиями", – сказала она.

По словам американского дипломата, сейчас не только США, но и представители других стран НАТО "очень настойчиво доносят до Путина сигнал о том, что этот шаг будет катастрофой не только для Украины и мира, но также это будет абсолютно катастрофические последствия для самого Путина и также для России".

"Можете быть уверены, что при таком катастрофическом сценарии мы не оставим Украину наедине. И хотя сейчас речь уже идет о военных преступлениях, за которые Путину придется отвечать, но использование такого оружия выведет ситуацию на принципиально новый уровень. И мы обеспечим, чтобы эти последствия случились", – объяснила Нуланд.

Журналист попросил ее уточнить, о каких последствиях идет речь.

"Я считаю, что в этих условиях лучше воздержаться от этих деталей. Могу только заверить: даже по сравнению с теми высокими потерями, той высокой ценой, которую для России имеет нынешняя агрессия – в этом случае цена действий Путина будет просто астрономической", – заявила Нуланд.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце февраля, вскоре после вторжения России в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

США осудили решение Путина. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". В Пентагоне считают, что, если Украина продолжит успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.

Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.

Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях: когда по ее территории был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения; при любом другом применении ядерного оружия против России или ее союзников; при посягательстве на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы; когда есть акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.

Спикер Путина Дмитрий Песков сообщал 29 марта, что любой исход войны в Украине – не повод для применения ядерного оружия РФ.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, оружие, ядерное оружие, война, Виктория Нуланд, катастрофа, вторжение, преступление, российская агрессия, война России против Украины, дипломаты, безопасность
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