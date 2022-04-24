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Зеленский: Если бы у Украины было ядерное оружие, она бы его не применила, но Россия войну вряд ли бы начала

Зеленский о вероятности использования ядерного оружия: Мы абсолютно адекватные люди
Зеленский о вероятности использования ядерного оружия: Мы абсолютно адекватные люди
Фото: president.gov.ua

Россия может применить ядерное оружие в том случае, если будет действовать неадекватно. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 23 апреля на пресс-конференции, которую транслировал в YouTube Офис президента.

Он также подчеркнул, что, если бы у Украины было такое оружие, Украина его "никогда бы не использовала".

"Это невозможно, потому что мы абсолютно адекватные люди. Любого руководителя нашего государства, который бы начал пальчиком тянуться к этой кнопке, его снесли бы наше государство, наше общество, и я был бы первым среди тех людей, которые бы бежали просто снести такого человека", – сказал Зеленский.

По словам президента, единственная несправедливость – что в России думают, что поскольку они могут пойти на такой нечеловеческий шаг, то и другие смогут.

"Поэтому если бы у нас было ядерное оружие, я думаю, что риски относительно начала войны со стороны России были бы минимизированы. Я так считаю", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце февраля, вскоре после вторжения России в Украину, глава Кремля Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

США осудили решение Путина. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". В Пентагоне считают, что, если Украина продолжит успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.

Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.

Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях: когда по ее территории был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения; при любом другом применении ядерного оружия против России или ее союзников; при посягательстве на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы; когда есть акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.

Спикер Путина Дмитрий Песков сообщал 29 марта, что любой исход войны в Украине – не повод для применения ядерного оружия РФ.

Теги: Россия, оружие, ядерное оружие, война, оккупация, агрессия, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, безопасность, российские оккупанты
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