Зеленский: Если бы у Украины было ядерное оружие, она бы его не применила, но Россия войну вряд ли бы начала

Он также подчеркнул, что, если бы у Украины было такое оружие, Украина его "никогда бы не использовала".

"Это невозможно, потому что мы абсолютно адекватные люди. Любого руководителя нашего государства, который бы начал пальчиком тянуться к этой кнопке, его снесли бы наше государство, наше общество, и я был бы первым среди тех людей, которые бы бежали просто снести такого человека", – сказал Зеленский.

По словам президента, единственная несправедливость – что в России думают, что поскольку они могут пойти на такой нечеловеческий шаг, то и другие смогут.

"Поэтому если бы у нас было ядерное оружие, я думаю, что риски относительно начала войны со стороны России были бы минимизированы. Я так считаю", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)