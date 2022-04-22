Швец: Бункерный все более приближается к ситуации Хусейна или Каддафи

Путин в конце февраля приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства Фото: ЕРА

"Бункерный все более приближается к ситуации [лидера Ирака Саддама] Хусейна или [ливийского диктатора Муаммара] Каддафи", – считает Швец.

По его словам, Путин, "несмотря на свою убогость", должен понимать, что приказ о нанесении ядерного удара по Украине является вопросом его личной безопасности. Окружение после этого может уничтожить самого Путина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Хусейн был захвачен американскими войсками и казнен в 2006 году по приговору Верховного суда Ирака.

Каддафи был убит в 2011 году повстанцами.