Швец: Бункерный все более приближается к ситуации Хусейна или Каддафи

"Бункерный все более приближается к ситуации [лидера Ирака Саддама] Хусейна или [ливийского диктатора Муаммара] Каддафи", – считает Швец.
По его словам, Путин, "несмотря на свою убогость", должен понимать, что приказ о нанесении ядерного удара по Украине является вопросом его личной безопасности. Окружение после этого может уничтожить самого Путина.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Хусейн был захвачен американскими войсками и казнен в 2006 году по приговору Верховного суда Ирака.
Каддафи был убит в 2011 году повстанцами.
В конце февраля 2022 года, вскоре после вторжения России в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Глава Кремля объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
США осудили решение Путина. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". В Пентагоне считают, что, если Украина продолжит успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.
Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.
Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях: когда по ее территории был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения; при любом другом применении ядерного оружия против России или ее союзников; при посягательстве на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы; когда есть акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.
Спикер Путина Дмитрий Песков сообщал 29 марта, что любой исход войны в Украине – не повод для применения ядерного оружия РФ.