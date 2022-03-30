Путин должен закончить свое существование, как Саддам Хусейн, но может, как Каддафи – экс-разведчик КГБ и бывший сокурсник Путина Швец

"Во-первых, это Гаагский трибунал. Это однозначно. И работа уже ведется, американцы создали группу межведомственную, она приступила к работе. Европейцы в этом помогают. Вот недавно выступило это недоразумение путинского режима по имени Дмитрий Медведев, который сказал: "Вот хорошо, что нас попросили из Европы, теперь мы можем восстановить смертную казнь". Я единодушно, всецело поддерживаю эту идею, я даже бы ее углубил и расширил: нужно ввести смертную казнь в России через повешение – на одного единственного человека или, может, ограниченную группу товарищей. Вот специально закон написать. Я считаю, что он должен закончить свое существование так, как Саддам Хусейн, то есть через закон, но я допускаю, что вполне возможно, он закончит так, как закончил [ливийский диктатор Муаммар] Каддафи", – сказал Швец.

Каддафи был убит в 2011 году повстанцами.

Швец высказал мнение, что "судьба принесла" Путина России, чтобы "закончилась эта цивилизация самым недостойным образом".

"Потому что то, что происходит, не поддается никакой логике. У меня впечатление, что лет через 100–200 историки, которые будут описывать этот период в жизни России, рационально не смогут понять, как такое возможно, чтобы тысячелетняя цивилизация прекратила существование из-за того, что пришло какое-то чмо, взяло это все и погубило. Это насмешка истории, Шариков, поставленный управлять 1/6 частью суши", – добавил экс-разведчик.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube