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Путин должен закончить свое существование, как Саддам Хусейн, но может, как Каддафи – экс-разведчик КГБ и бывший сокурсник Путина Швец

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"Судьба принесла" Путина России, чтобы "эта цивилизация закончилась самым недостойным образом", считает Швец
"Судьба принесла" Путина России, чтобы "эта цивилизация закончилась самым недостойным образом", считает Швец
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин, развязавший войну против Украины, должен оказаться на скамье подсудимых в Международном уголовном суде в Гааге и понести наказание за свои преступления. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил экс-разведчик КГБ, бывший сокурсник Путина Юрий Швец.

"Во-первых, это Гаагский трибунал. Это однозначно. И работа уже ведется, американцы создали группу межведомственную, она приступила к работе. Европейцы в этом помогают. Вот недавно выступило это недоразумение путинского режима по имени Дмитрий Медведев, который сказал: "Вот хорошо, что нас попросили из Европы, теперь мы можем восстановить смертную казнь". Я единодушно, всецело поддерживаю эту идею, я даже бы ее углубил и расширил: нужно ввести смертную казнь в России через повешение – на одного единственного человека или, может, ограниченную группу товарищей. Вот специально закон написать. Я считаю, что он должен закончить свое существование так, как Саддам Хусейн, то есть через закон, но я допускаю, что вполне возможно, он закончит так, как закончил [ливийский диктатор Муаммар] Каддафи", – сказал Швец. 

Каддафи был убит в 2011 году повстанцами. 

Швец высказал мнение, что "судьба принесла" Путина России, чтобы "закончилась эта цивилизация самым недостойным образом". 

"Потому что то, что происходит, не поддается никакой логике. У меня впечатление, что лет через 100–200 историки, которые будут описывать этот период в жизни России, рационально не смогут понять, как такое возможно, чтобы тысячелетняя цивилизация прекратила существование из-за того, что пришло какое-то чмо, взяло это все и погубило. Это насмешка истории, Шариков, поставленный управлять 1/6 частью суши", – добавил экс-разведчик. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан инициировал расследование. Он заявил, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечности. На сегодняшний день уже более 40 стран обратились в МУС с требованием расследовать преступления в Украине.

Объявляя о вторжении российских войск в Украину, Путин заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

После вторжения российских войск украинские правоохранители открыли более 3 тыс. уголовных производств о военных преступлениях, Путин не фигурирует в них, так как имеет функциональный иммунитет, объясняла генпрокурор Ирина Венедиктова.

Она подчеркивала, что глава Кремля – наибольший военный преступник XXI века. Неоднократно так Путина называл президент США Джо Байден

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, смерть, Муаммар Каддафи, Гаагский трибунал, Саддам Хусейн, Алеся Бацман, расследование, преступление, Юрий Швец, война России против Украины, трибунал, Карим Хан
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