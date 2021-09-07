Останки ливийского диктатора Каддафи передадут его племени для перезахоронения – СМИ

Каддафи в октябре 2011 года попал в плен к повстанцам и был убит Фото: ЕРА

Представители старейшин ливийского города Мисурата и племен Аль-Каддафа и Аль-Муджабар договорились передать останки Каддафи, его сына Муатассима, а также соратника ливийского руководителя, возглавлявшего министерство обороны при Каддафи, Абу Бакра Юниса Джабера.

Несмотря на то, что с момента убийства Каддафи прошло почти 10 лет, точное местонахождение его могилы до сих пор остается неизвестным, сообщил Al Hadath.

Один из лидеров ополченцев Салах Бади несколько дней назад заявил о готовности обнародовать место захоронения Каддафи. Бади сказал, что вместе с другими людьми похоронил ливийского диктатора.