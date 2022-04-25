ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Родственники пропавших без вести во время войны могут получить пенсию по потере кормильца – Минсоцполитики

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С начала войны в Украине почти 5 тыс. человек считались пропавшими без вести. За это время полицейским удалось разыскать 2870 человек
С начала войны в Украине почти 5 тыс. человек считались пропавшими без вести. За это время полицейским удалось разыскать 2870 человек
Фото: ЕРА

Родственники людей, пропавших без вести после полномасштабного вторжения России, могут получить пенсию по потере кормильца. Об этом 25 апреля сообщила в Facebook министр социальной политики Марина Лазебная.

Лазебная привела данные Национальной полиции о том, что с начала войны в Украине почти 5 тыс. человек считались пропавшими без вести. За это время полицейским удалось разыскать 2870 человек. Еще более 2 тыс. находятся в розыске.

По словам министра, у родственников без вести пропавших людей право на получение пенсии возникает через один месяц со дня внесения информации о безвестном исчезновении лица в Единый реестр досудебных расследований.

Право на пенсию по потере кормильца имеют:

  • дети в возрасте до 18 лет;
  • дети от 18 до 23 лет, обучающиеся по дневной форме обучения до окончания обучения;
  • дети, являющиеся сиротами, до 23 лет, независимо от факта обучения;
  • муж или жена, родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;
  • муж или жена, а в случае их отсутствия – один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, если они не работают и ухаживают за ребенком кормильца до достижения им восьми лет.

Также отмечается, что родители и муж или жена пропавшего без вести, которые не были на его содержании, имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, если в результате такого исчезновения они потеряли источник средств к существованию.

В Минсоцполитики сообщают, что для назначения пенсии по потере кормильца необходимо обратиться в любое отделение Пенсионного фонда или через веб-портал учреждения.

https://www.facebook.com/MLSP.gov.ua/posts/364970622335612

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Минсоцполитики, в Украине пенсию по потере кормильца получают более 600 тыс. человек.

Теги: Украина, война, пенсии, Министерство социальной политики, война России против Украины, украинец, пенсия, исчезновение, Марина Лазебная
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Данилко: Невзоров – добрейший человек. Видел, как бабушка взяла автограф, а он помощнице показал, чтобы ее проводили бесплатно на его лекции
  Данилко: Невзоров – добрейший человек. Видел, как бабушка взяла автограф, а он помощнице показал, чтобы ее проводили бесплатно на его лекции
  Dantes рассказал, почему официально не разводится с Дорофеевой после расставания
  Dantes рассказал, почему официально не разводится с Дорофеевой после расставания
Сумская о проживающей в РФ дочери-актрисе: Мне пишут: "Пусть уезжает". Только уехать с двумя детьми сложно. Бросить свой дом – ну как это?
Сумская о проживающей в РФ дочери-актрисе: Мне пишут: "Пусть уезжает". Только уехать с двумя детьми сложно. Бросить свой дом – ну как это?
"Режим Путина убивает мирных жителей. Каждый, кто это оправдывает, – на черной стороне". Киркорову и Гагариной запретили въезд в Эстонию
"Режим Путина убивает мирных жителей. Каждый, кто это оправдывает, – на черной стороне". Киркорову и Гагариной запретили въезд в Эстонию
"Это безопаснее для него". Жена Макаревича рассказала, будет ли у их сына российское гражданство
"Это безопаснее для него". Жена Макаревича рассказала, будет ли у их сына российское гражданство
61-летний Пенн развелся с молодой женой спустя почти два года после регистрации брака
61-летний Пенн развелся с молодой женой спустя почти два года после регистрации брака
  "Могу сказать, что все русские – говно". Dantes рассказал о сестре из РФ
  "Могу сказать, что все русские – говно". Dantes рассказал о сестре из РФ
"Ну, мы поплыли!" Ступка показал, как отдыхает со спутницей в США во время войны РФ против Украины
"Ну, мы поплыли!" Ступка показал, как отдыхает со спутницей в США во время войны РФ против Украины
"С такими людьми у врага против нас нет никаких шансов". Служащий в теробороне Фагот показал селфи с Дикусаром, который служит в ВСУ
"С такими людьми у врага против нас нет никаких шансов". Служащий в теробороне Фагот показал селфи с Дикусаром, который служит в ВСУ
"Сжигает мосты возможного возвращения". Собчак высказалась о Галкине, раскритиковавшем правительство РФ за обстрел Одессы
"Сжигает мосты возможного возвращения". Собчак высказалась о Галкине, раскритиковавшем правительство РФ за обстрел Одессы
Украинский телеканал прекратил сотрудничество с экс-участницей "ВИА Гры"
Украинский телеканал прекратил сотрудничество с экс-участницей "ВИА Гры"
"Я могу и хочу работать". Звезда "Крепостной" Мишина уехала из Украины
"Я могу и хочу работать". Звезда "Крепостной" Мишина уехала из Украины
  Победитель последнего "Голосу країни" Лазановский рассказал, почему спустя год после участия в шоу устроился работать в мясной магазин
  Победитель последнего "Голосу країни" Лазановский рассказал, почему спустя год после участия в шоу устроился работать в мясной магазин
"Будем не только петь, но и общаться, как подруги на кухне". Полякова анонсировала концерт с Ефросининой в Германии в поддержку Украины
"Будем не только петь, но и общаться, как подруги на кухне". Полякова анонсировала концерт с Ефросининой в Германии в поддержку Украины
  "Прятать язык за белоснежными винирами – трусость и предательство". Анатолий Анатолич вслед за Осадчей призвал Тодоренко вернуть украинский паспорт
  "Прятать язык за белоснежными винирами – трусость и предательство". Анатолий Анатолич вслед за Осадчей призвал Тодоренко вернуть украинский паспорт
Выжившая после обстрела одесситка: В парикмахерскую прилетела ракета. Мы закончили покраску, и я была в шапочке из фольги, она меня спасла
Выжившая после обстрела одесситка: В парикмахерскую прилетела ракета. Мы закончили покраску, и я была в шапочке из фольги, она меня спасла
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Скучаю". Хименес-Браво перестал скрывать лицо своей возлюбленной, с которой его разлучила война (86556)
2
Данилко прокомментировал слухи о своей лысине. Фото без кепки (79049)
3
"Все, кто разъехался, первое время общались". Дорофеева рассказала, как изменилось ее общение с Потапом (46564)
4
"Там у хліві у стилі ню узрів наш пес свиню, у грудях почастішав стук – цицьок аж 14 штук". Боклан прочитал стих о "русском солдате" (45946)
5
"Самая ужасная пасхальная ночь". Осадчая показала фото одесситки, которая погибла вместе с младенцем во время ракетного обстрела оккупантами (40424)
6
Галкин о переезде из РФ в Израиль: Я выставил антивоенный пост – и ФСБ стала запрещать мои концерты. Делали это негласно, начали запугивать (27026)
7
Сын Алена Делона показал, как сейчас выглядит 86-летний актер. Видео (26922)
8
"Когда говорят, что украинцы сами убивают своих же, у меня мозг взрывается". Фуканага заявил, что шокирован российской пропагандой (20747)
 
 
 
 