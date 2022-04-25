Родственники пропавших без вести во время войны могут получить пенсию по потере кормильца – Минсоцполитики

С начала войны в Украине почти 5 тыс. человек считались пропавшими без вести. За это время полицейским удалось разыскать 2870 человек Фото: ЕРА

Лазебная привела данные Национальной полиции о том, что с начала войны в Украине почти 5 тыс. человек считались пропавшими без вести. За это время полицейским удалось разыскать 2870 человек. Еще более 2 тыс. находятся в розыске.

По словам министра, у родственников без вести пропавших людей право на получение пенсии возникает через один месяц со дня внесения информации о безвестном исчезновении лица в Единый реестр досудебных расследований.

Право на пенсию по потере кормильца имеют:

дети в возрасте до 18 лет;

дети от 18 до 23 лет, обучающиеся по дневной форме обучения до окончания обучения;

дети, являющиеся сиротами, до 23 лет, независимо от факта обучения;

муж или жена, родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

муж или жена, а в случае их отсутствия – один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, если они не работают и ухаживают за ребенком кормильца до достижения им восьми лет.

Также отмечается, что родители и муж или жена пропавшего без вести, которые не были на его содержании, имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, если в результате такого исчезновения они потеряли источник средств к существованию.

В Минсоцполитики сообщают, что для назначения пенсии по потере кормильца необходимо обратиться в любое отделение Пенсионного фонда или через веб-портал учреждения.

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