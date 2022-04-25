Родственники пропавших без вести во время войны могут получить пенсию по потере кормильца – Минсоцполитики

Лазебная привела данные Национальной полиции о том, что с начала войны в Украине почти 5 тыс. человек считались пропавшими без вести. За это время полицейским удалось разыскать 2870 человек. Еще более 2 тыс. находятся в розыске.
По словам министра, у родственников без вести пропавших людей право на получение пенсии возникает через один месяц со дня внесения информации о безвестном исчезновении лица в Единый реестр досудебных расследований.
Право на пенсию по потере кормильца имеют:
Также отмечается, что родители и муж или жена пропавшего без вести, которые не были на его содержании, имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, если в результате такого исчезновения они потеряли источник средств к существованию.
В Минсоцполитики сообщают, что для назначения пенсии по потере кормильца необходимо обратиться в любое отделение Пенсионного фонда или через веб-портал учреждения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Минсоцполитики, в Украине пенсию по потере кормильца получают более 600 тыс. человек.