В Украине все социальные выплаты в апреле пройдут раньше срока – Минсоцполитики

"Минсоцполитики 1 апреля перечислило в регионы необходимое финансирование. Это больше 8,6 млрд грн. В частности, на финансирование различных видов социальной помощи было направлено 4,8 млрд грн, а на финансирование льгот и субсидий – 3,8 млрд грн. Все области направили средства для выплаты в районы и города. Таким образом, в ближайшие дни деньги будут зачислены на банковские счета людей и выплачены через "Укрпошту", – отметили в релизе

Выплаты профинансированы для получателей в регионах, где работают органы социальной защиты населения. В восьми областях будет действовать специальный механизм централизованного начисления и выплаты денежных пособий, льгот и субсидий. Речь идет об отдельных районах Донецкой, Запорожской, Киевской, Херсонской, Черниговской, Сумской, большинства районов Харьковской области и всей Луганской.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 марта сообщил, что правительство уже начало выплаты пенсий за апрель.