  Цибульская: Быть красивой во время войны – не стыдно, это необходимо. Украина победит, Путин – х...йло

Цибульская: Я призываю вытащить себя за косы, найти для себя мотивацию выглядеть красиво Фото: cybulskaya / Instagram

"Я призываю вытащить себя за косы, найти для себя мотивацию выглядеть красиво, потому что быть красивой во время войны – это не стыдно, это необходимо. Потому что наша красота напоминает ребятам, что они действительно защищают самых красивых девушек, женщин в Украине и возвращаются в самые теплые гнезда, где пахнем борщом и сексом. Поэтому, пожалуйста, держим эту оборону. Украина победит, [президент РФ Владимир] Путин – х...йло", – сказала певица.

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