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26 апреля, 2022
 
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Цибульская: Быть красивой во время войны – не стыдно, это необходимо. Украина победит, Путин – х...йло

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Цибульская: Я призываю вытащить себя за косы, найти для себя мотивацию выглядеть красиво
Цибульская: Я призываю вытащить себя за косы, найти для себя мотивацию выглядеть красиво
Фото: cybulskaya / Instagram

Украинская певица Ольга Цибульская в интервью, которое 23 апреля вышло на YouTube-канале ТОР, призвала украинских женщин в время войны находить в себе силы и мотивацию выглядеть красиво.

"Я призываю вытащить себя за косы, найти для себя мотивацию выглядеть красиво, потому что быть красивой во время войны – это не стыдно, это необходимо. Потому что наша красота напоминает ребятам, что они действительно защищают самых красивых девушек, женщин в Украине и возвращаются в самые теплые гнезда, где пахнем борщом и сексом. Поэтому, пожалуйста, держим эту оборону. Украина победит, [президент РФ Владимир] Путин – х...йло", – сказала певица. 

ВИДЕО
Видео: TOP / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Цибульская после нападения РФ на Украину вместе с мужем и сыном переехала в безопасное место. Певица занимается волонтерской деятельностью.

Теги: война России против Украины, семья, Ольга Цибульская
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