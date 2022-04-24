"Мечта только одна". Осадчая, Цибульская, Ребрик, Комаровский и другие украинские знаменитости поздравили украинцев с Пасхой

"Мы все сегодня молимся о мире, о здоровье наших бойцов, о божественной справедливости, молимся о раненых и о душах погибших. Боже, сохрани Украину! Мы сильные и с нами Бог!" – написала ведущая Катя Осадчая, разместив в Instagram фото, на котором запечатлена в вышиванке с пасхальной корзиной в руках.

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Украинская певица Ольга Цибульская поделилась с поклонниками видео, которое записала во время освящения пасхальной корзины.

"Я знаю, что многие из вас не пошли сегодня в церковь ради безопасности. Спасибо, что бережете себя. Остальные в сотнях тысяч километров от дома. И, к сожалению, немало вас, моих украинцев, неустанно молящихся в подземных укрытиях под свист ракет.⠀Я забежала попросить у Бога мира и встретила отца Павла. Пусть это видео попадет каждому, кому, как и мне, нужна эта капля святой надежды. Христос воскрес! И Украина обязательно воскреснет. С нами Бог", – подписала видео артистка.

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Ведущий Григорий Решетник празднует Пасху вместе с семьей в Ивано-Франковске.

"Мира, согласия и любви вам и вашим близким! Украинцы – единые, несокрушимые и независимые! Украина победит", – подписал он семейное праздничное фото.

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Украинский педиатр Евгений Комаровский в Instagram опубликовал фото, на котором запечатлен со своими внуками.

"Мира. Дождаться и уцелеть", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Лидер группы Onuka Ната Жижченко разместила в Instagram совместные фото с сыном, на которых они запечатлены дома в Киеве.

"Даже не верится, что Пасха тоже имеет контекст. Одесса, Мариуполь... Невозможно принять. Невозможно понять. И все же решили дома отпраздновать этот день. А что если это в последний раз? Уютно дома. И мечта только одна, чтобы мы имели возможность быть дома всей страной, со всеми своими родными. Мы молимся за всех погибших, за всех живущих, кто воюет на фронте, в тылу и дает нам возможность почувствовать это счастье – быть дома. Верю в нас, в Украину, в наше будущее. Христос воскрес!"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ONUKA (@onukaofficial)

Украинская ведущая Лилия Ребрик опубликовала семейное фото, на котором запечатлена в окружении мужа и детей за пасхальным столом.

"Самое главное – когда родные рядом. Небесной поддержки нам всем", – написала она.

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Фронтмен украинской группы Олег Псюк праздновал Пасху в кругу своей семьи. Он поделился с подписчиками в Instagram снимками, на которых запечатлен вместе с девушкой и родителями.

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