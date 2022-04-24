Бульвар Шоубиз
 
24 апреля, 2022
 
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"Где-то надо брать силы отпускать". Цибульская ответила, как война изменила ее отношения с мужем

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Цибульская: Я благодарна мужу за то, что он рядом. Он постоянно поддерживает, постоянно помогает во всех смыслах
Цибульская: Я благодарна мужу за то, что он рядом. Он постоянно поддерживает, постоянно помогает во всех смыслах
Фото: cybulskaya / Instagram

Украинская певица Ольга Цибульская в интервью, которое 23 апреля вышло на YouTube-канале ТОР рассказала, как война повлияла на ее отношения с мужем, украинским бизнесменом Сергеем Грисюком.

"Развела ли вас война? Какая ситуация в вашей семье? Много кто разводится во время войны, не выдерживает этого давления. Что у вас сейчас? Не развела ли эта война вас?"  спросил у певицы автор проекта Тарас Себестянович.

"Тьфу-тьфу, у нас все слава богу. Я благодарна мужу за то, что он рядом. Он постоянно поддерживает, постоянно помогает во всех смыслах – и в приобретении тепловизоров, и в поиске техники, и с сыном точно так же, – сказала Цибульская. – Нам все очень нужна любовь, поддержка. Я бы хотела, чтобы ваши отношения точно так же выстояли, чтобы вы нашли возможность быть вместе, но в жизни бывает по-разному. Поэтому где-то надо брать силы отпускать. Но еще раз бросить носки не там, выгоню из дома".

ВИДЕО
Видео: TOP / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Имя своего мужа и отца сына Нестора (2015) певица не разглашает, но, судя по опубликованной декларации о доходах, им является директор ООО "Радивиловмолоко" Сергей Грисюк.



Теги: война России против Украины, семья, Ольга Цибульская
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