  "Где-то надо брать силы отпускать". Цибульская ответила, как война изменила ее отношения с мужем

Цибульская: Я благодарна мужу за то, что он рядом. Он постоянно поддерживает, постоянно помогает во всех смыслах Фото: cybulskaya / Instagram

"Развела ли вас война? Какая ситуация в вашей семье? Много кто разводится во время войны, не выдерживает этого давления. Что у вас сейчас? Не развела ли эта война вас?" – спросил у певицы автор проекта Тарас Себестянович.

"Тьфу-тьфу, у нас все слава богу. Я благодарна мужу за то, что он рядом. Он постоянно поддерживает, постоянно помогает во всех смыслах – и в приобретении тепловизоров, и в поиске техники, и с сыном точно так же, – сказала Цибульская. – Нам все очень нужна любовь, поддержка. Я бы хотела, чтобы ваши отношения точно так же выстояли, чтобы вы нашли возможность быть вместе, но в жизни бывает по-разному. Поэтому где-то надо брать силы отпускать. Но еще раз бросить носки не там, выгоню из дома".

ВИДЕО

Видео: TOP / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)