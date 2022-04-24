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24 апреля, 2022
 
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"Когда говорят, что украинцы сами убивают своих же, у меня мозг взрывается". Фуканага заявил, что шокирован российской пропагандой

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Фуканага: Я шокирован невежеством и тем, что я описал бы как болезнь пропаганд
Фуканага: Я шокирован невежеством и тем, что я описал бы как болезнь пропаганд
Фото: ЕРА

Американский режиссер Кери Фуканага, который в начале марта прибыл в Украину и в качестве волонтера побывал в Киевской и Харьковской областях, 21 апреля в интервью каналу "1+1" рассказал, что после увиденного больше всего его шокируют люди, которые под влиянием российской пропаганды отрицают российскую военную агрессию против Украины.

"Самая отвратительная вещь – это то, что есть люди, которые отрицают, что это произошло. Я шокирован невежеством и тем, что я описал бы как болезнь пропаганды. И когда я вижу людей, пишущих в соцсетях, или когда я сам общаюсь с людьми, отказывающимися верить, что россияне убивают невинных гражданских людей! Понимаете, как историк и как человек, изучавший разные войны, могу сказать, что войны против гражданских – это не новое. Но сейчас мы говорим о великом государстве, которое вторглось в другое и целенаправленно убивает мирных жителей. Мы увидели это в Буче и Ирпене, мы это видели каждый день в Харькове. И когда говорят, что украинцы сами убивают своих же, у меня мозг от этого взрывается", – заявил режиссер. 

По словам Фуканаги, множество россиян полностью доверяют риторике Кремля.

"У вас даже есть старшее поколение в Украине, которое в это верит, потому что они выросли, потребляя российское телевидение и до сих пор ему верят. Бомбы могут падать на соседние дома, а они могут предположить, что это делает их армия. Это очень сложно, потому я и называю это болезнью. Это действительно имеет признаки недомогания, от которого трудно вылечиться", – сказал Фуканага. 

Он также подчеркнул, что приехал в Украину не ради своих будущих проектов.

"Я приехал исключительно помогать. Я чувствовал, что должен это сделать, потому что в юности я работал волонтером. Карьера в Голливуде на протяжении последних 10 лет пошатнула этот баланс в моей жизни. Я почувствовал, что должен его вернуть и что-то делать", – отметил он. 

ВИДЕО
Видео: TCH / YuoTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Фуканага наиболее известен как режиссер 25-го, юбилейного фильма о приключениях британского шпиона Джеймса Бонда "Не время умирать".

После нападения РФ на Украину Фуканага прибыл сперва во Львов, а затем и в Киев. Вместе с благотворительным проектом World Central Kitchen режиссер помогает обеспечивать украинских переселенцев едой, а также рассказывает их истории в своем блоге в Instagram.

Теги: война России против Украины, Кери Фуканага
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