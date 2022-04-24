  "Когда говорят, что украинцы сами убивают своих же, у меня мозг взрывается". Фуканага заявил, что шокирован российской пропагандой

Фуканага: Я шокирован невежеством и тем, что я описал бы как болезнь пропаганд Фото: ЕРА

"Самая отвратительная вещь – это то, что есть люди, которые отрицают, что это произошло. Я шокирован невежеством и тем, что я описал бы как болезнь пропаганды. И когда я вижу людей, пишущих в соцсетях, или когда я сам общаюсь с людьми, отказывающимися верить, что россияне убивают невинных гражданских людей! Понимаете, как историк и как человек, изучавший разные войны, могу сказать, что войны против гражданских – это не новое. Но сейчас мы говорим о великом государстве, которое вторглось в другое и целенаправленно убивает мирных жителей. Мы увидели это в Буче и Ирпене, мы это видели каждый день в Харькове. И когда говорят, что украинцы сами убивают своих же, у меня мозг от этого взрывается", – заявил режиссер.

По словам Фуканаги, множество россиян полностью доверяют риторике Кремля.

"У вас даже есть старшее поколение в Украине, которое в это верит, потому что они выросли, потребляя российское телевидение и до сих пор ему верят. Бомбы могут падать на соседние дома, а они могут предположить, что это делает их армия. Это очень сложно, потому я и называю это болезнью. Это действительно имеет признаки недомогания, от которого трудно вылечиться", – сказал Фуканага.

Он также подчеркнул, что приехал в Украину не ради своих будущих проектов.

"Я приехал исключительно помогать. Я чувствовал, что должен это сделать, потому что в юности я работал волонтером. Карьера в Голливуде на протяжении последних 10 лет пошатнула этот баланс в моей жизни. Я почувствовал, что должен его вернуть и что-то делать", – отметил он.

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Видео: TCH / YuoTube

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