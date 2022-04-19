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19 апреля, 2022
 
Новости

"Российские силы используют тактику, которая направлена на убийство спасателей". Фуканага показал, как медики оказывают помощь под обстрелом

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Фуканага после нападения РФ на Украину помогает украинцам, прибыв в страну
Фуканага после нападения РФ на Украину помогает украинцам, прибыв в страну
Фото: ЕРА

Находящийся в Украине с начала марта 2022 года американский режиссер Кери Фуканага 18 апреля в Instagram опубликовал фото, на котором запечатлен медик из Харькова, спасающий во время ракетного обстрела раненого.

"Харьков. Представитель украинского Красного Креста быстрого реагирования Денис Петренко остается с жертвой ракетного обстрела, когда идет второй обстрел. Российские силы используют тактику, известную как повторный обстрел, которая специально направлена на [убийство] спасателей", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Фуканага наиболее известен как режиссер 25-го, юбилейного фильма о приключениях британского шпиона Джеймса Бонда "Не время умирать".

После нападения РФ на Украину Фуканага прибыл сперва во Львов, а затем и в Киев. Вместе с благотворительным проектом World Central Kitchen режиссер помогает обеспечивать украинских переселенцев едой, а также рассказывает их истории в своем блоге в Instagram.

Теги: Харьков, обстрелы, война России против Украины, Кери Фуканага
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