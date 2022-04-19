"Российские силы используют тактику, которая направлена на убийство спасателей". Фуканага показал, как медики оказывают помощь под обстрелом

"Харьков. Представитель украинского Красного Креста быстрого реагирования Денис Петренко остается с жертвой ракетного обстрела, когда идет второй обстрел. Российские силы используют тактику, известную как повторный обстрел, которая специально направлена на [убийство] спасателей", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Фуканага наиболее известен как режиссер 25-го, юбилейного фильма о приключениях британского шпиона Джеймса Бонда "Не время умирать".

После нападения РФ на Украину Фуканага прибыл сперва во Львов, а затем и в Киев. Вместе с благотворительным проектом World Central Kitchen режиссер помогает обеспечивать украинских переселенцев едой, а также рассказывает их истории в своем блоге в Instagram.