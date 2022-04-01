Режиссер фильма "Не время умирать" о Джеймсе Бонде находится в Украине и помогает переселенцам

Фуканага в своем микроблоге рассказывает истории мирных украинских семей, которые во время войны вынуждены были покинуть свои дома Фото: ЕРА

Режиссер рассказывает подписчикам о работе благотворительного проекта World Central Kitchen, вместе с которым помогает обеспечивать украинских переселенцев едой.

Фуканага также публикует истории мирных украинских семей, которые вынуждены были покинуть свои дома в оккупированных или обстреливаемых российской армией городах.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)