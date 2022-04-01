Режиссер фильма "Не время умирать" о Джеймсе Бонде находится в Украине и помогает переселенцам

Режиссер рассказывает подписчикам о работе благотворительного проекта World Central Kitchen, вместе с которым помогает обеспечивать украинских переселенцев едой.
Фуканага также публикует истории мирных украинских семей, которые вынуждены были покинуть свои дома в оккупированных или обстреливаемых российской армией городах.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Фуканага – не единственный американский режиссер, который поддерживает Украину непосредственно в стране. Ранее в Украину приехал его коллега Шон Пенн. Его благотворительная организация оказывает помощь украинским переселенцам во Львовской области.