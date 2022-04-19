"Крыша будет отстроена Украиной. Расскажу, как это будет происходить". Цибульская показала разрушенную оккупантами квартиру родителей

"Это дом моих родителей в Ирпене. Вернее, то, что было домом. Я смотрела эти фото, видео и плакала. Рыдала, потому что они могли быть там. Нам удалось их вывезти. Они живы! Это самое главное, – написала артистка. – Верю, что зло будет наказано. Фашистские гниды получат по заслугам".
Цибульская сообщила, что будет рассказывать в своем микроблоге о том, как идет восстановление ее дома за средства государства.
"Крыша над головой будет отстроена государством. Украиной, в которую я верила, верю и буду верить. Держу вас в курсе дел и на конкретном примере расскажу, как это будет происходить. Какие документы представляются, какие органы отвечают за процесс, как они функционируют", – подытожила певица.
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аа
Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что украинцам, чей дом был разрушен российскими захватчиками, возместят убытки. Для этого создан Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. Для получения компенсации нужно оставить заявку в приложении "Дія".
Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.
Кроме этого, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял Шмыгаль.
По состоянию на 15 апреля украинцы подали через приложение "Дія" более 76,7 тыс. информационных заявок об уничтоженном и поврежденном имуществе, общая площадь поврежденного жилья превысила 5,3 млн м².