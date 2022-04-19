"Крыша будет отстроена Украиной. Расскажу, как это будет происходить". Цибульская показала разрушенную оккупантами квартиру родителей

"Это дом моих родителей в Ирпене. Вернее, то, что было домом. Я смотрела эти фото, видео и плакала. Рыдала, потому что они могли быть там. Нам удалось их вывезти. Они живы! Это самое главное, – написала артистка. – Верю, что зло будет наказано. Фашистские гниды получат по заслугам".

Цибульская сообщила, что будет рассказывать в своем микроблоге о том, как идет восстановление ее дома за средства государства.

"Крыша над головой будет отстроена государством. Украиной, в которую я верила, верю и буду верить. Держу вас в курсе дел и на конкретном примере расскажу, как это будет происходить. Какие документы представляются, какие органы отвечают за процесс, как они функционируют", – подытожила певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

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