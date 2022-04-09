"Нет слов, одна боль". Синельников показал разрушенный дом своих родителей в Гостомеле

Синельников: Спасибо русскому миру, что спас нашу семью от ужасов жизни в Украине. Вот теперь заживем! Фото: synelnykov_yevgen / Instagram

"Спасибо русскому миру, что спас нашу семью от ужасов жизни в Украине. Вот теперь заживем!" – написал он.

Синельников показал, как выглядел дом его родителей до начала войны России против Украины и руины, в которые превратили дом российские оккупанты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Синельников Евгений (@synelnykov_yevgen)

"Это ужасно... Всю жизнь работаешь, строишь дом, делаешь ремонты и..." – прокомментировала подписчица oliabriner.

"Жень... Нет слов, одна боль", – написала snegiri22.

Война России против Украины. Главное (обновляется)