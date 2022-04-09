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"Нет слов, одна боль". Синельников показал разрушенный дом своих родителей в Гостомеле

Синельников: Спасибо русскому миру, что спас нашу семью от ужасов жизни в Украине. Вот теперь заживем!
Синельников: Спасибо русскому миру, что спас нашу семью от ужасов жизни в Украине. Вот теперь заживем!
Фото: synelnykov_yevgen / Instagram

Экс-ведущий шоу "Орел и решка" на "Новом канале", украинский режиссер и продюсер Евгений Синельников 8 апреля в Instagram опубликовал фото разрушенного дома своих родителей в Гостомеле.

"Спасибо русскому миру, что спас нашу семью от ужасов жизни в Украине. Вот теперь заживем!" – написал он.

Синельников показал, как выглядел дом его родителей до начала войны России против Украины и руины, в которые превратили дом российские оккупанты.

"Это ужасно... Всю жизнь работаешь, строишь дом, делаешь ремонты и..." – прокомментировала подписчица oliabriner.

"Жень... Нет слов, одна боль", – написала snegiri22.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Синельников 11 марта сообщил, что вместе с семьей эвакуировался из оккупированного РФ города Буча Киевской области. Ведущий провел в подвале дома две недели, которые назвал адом. По словам ведущего, после эвакуации он вывез свою семью за границу, а сам находится в Украине вместе с братом.

Теги: Россия, Украина, война, эвакуация, режиссер, война России против Украины, Орел и решка, продюсер, российские оккупанты, Евгений Синельников
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