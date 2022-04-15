  "Вокруг дома уцелели". Харчишин заявил, что его дом под Гостомелем был уничтожен с помощью корректировщика

Харчишин рассказал, что по факту уничтожения его жилья сейчас проводится расследование Фото: valeriy.kharchyshyn_dr / Instagram

Артист рассказал, что по факту уничтожения его жилья сейчас проводится расследование, поэтому он не может разглашать подробности.

"Есть версии, потому что вокруг дома уцелели. Но мой дом уничтожен до основания. То есть не ложились дома один за другим, а именно мой был точечно уничтожен. Скорее всего, с работой корректировщика", – заявил певец.

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