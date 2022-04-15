  "Вокруг дома уцелели". Харчишин заявил, что его дом под Гостомелем был уничтожен с помощью корректировщика

Артист рассказал, что по факту уничтожения его жилья сейчас проводится расследование, поэтому он не может разглашать подробности.
"Есть версии, потому что вокруг дома уцелели. Но мой дом уничтожен до основания. То есть не ложились дома один за другим, а именно мой был точечно уничтожен. Скорее всего, с работой корректировщика", – заявил певец.
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Валерий Харчишин родился в 1974 году в Любаре Житомирской области. В 1995 году вместе с коллегами Виктором Скуратовским и Александром Барановским основал группу Second River. Год спустя название группы изменили на "Друга ріка".
У Харчишина есть сын Дмитрий от первого брака и двое сыновей от второго брака – Евгений и Иван. По словам музыканта, его средний сын неизлечимо болен.
27 марта Харчишин сообщил, что его дом под Гостомелем полностью разрушен после обстрела российскими оккупантами. На момент обстрела в доме никого не было.