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15 апреля, 2022
 
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"Вокруг дома уцелели". Харчишин заявил, что его дом под Гостомелем был уничтожен с помощью корректировщика

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Харчишин рассказал, что по факту уничтожения его жилья сейчас проводится расследование
Харчишин рассказал, что по факту уничтожения его жилья сейчас проводится расследование
Фото: valeriy.kharchyshyn_dr / Instagram

Украинский певец Валерий Харчишин 15 апреля в эфире канала "Украина" рассказал, что его дом в Киевской области мог быть специально разрушен по наводке корректировщика огня.

Артист рассказал, что по факту уничтожения его жилья сейчас проводится расследование, поэтому он не может разглашать подробности. 

"Есть версии, потому что вокруг дома уцелели. Но мой дом уничтожен до основания. То есть не ложились дома один за другим, а именно мой был точечно уничтожен. Скорее всего, с работой корректировщика", – заявил певец. 

ВИДЕО
Видео: Ранок з Україною / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Валерий Харчишин родился в 1974 году в Любаре Житомирской области. В 1995 году вместе с коллегами Виктором Скуратовским и Александром Барановским основал группу Second River. Год спустя название группы изменили на "Друга ріка".

У Харчишина есть сын Дмитрий от первого брака и двое сыновей от второго брака – Евгений и Иван. По словам музыканта, его средний сын неизлечимо болен.

27 марта Харчишин сообщил, что его дом под Гостомелем полностью разрушен после обстрела российскими оккупантами. На момент обстрела в доме никого не было.

Теги: война России против Украины, Валерий Харчишин
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