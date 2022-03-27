"Он полностью сгорел. Орки попали в него". Российские оккупанты уничтожили дом Харчишина

"Этот дом – часть моей жизни. В нем выросли и жили трое моих сыновей. Я строил его за все деньги, которые зарабатывал. Вчера он полностью сгорел. Орки попали в него. У моих детей теперь нет "их Украины". Им некуда вернуться. Они еще об этом не знают. Как и не знает мой старший сын, ныне на севере защищающий свой дом", – написал музыкант.

Харчишин добавил, что в доме оставались две кошки – он не знает, удалось ли им выжить. Артист не уточнил, где находился сам в момент обстрела.

"Черти в лаптях уничтожают наши дома, наше имущество, но они не уничтожат нас. Не уничтожат нашу свободу, наши руки, наши знания, наши умения. Я построю сотни таких домов. Мы все отстроим. Каждый дом. Посадим тысячи деревьев. Но сначала мы уничтожим каждого орка, ступившего на нашу землю. Гореть вам в аду, черти кацапские, пока будут тлеть наши дома", – заявил музыкант.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Валеріи * Харчишин (@valeriy.kharchyshyn_dr)

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