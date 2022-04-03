Харчишин показал, что осталось от его дома под Гостомелем, который обстреляли российские оккупанты

"Да, это дом, в котором жили мои дети. Старший сейчас на фронте. Фото публикую впервые, но исключительно для привлечения внимания. Дальше к цели этого обращения", – написал он в подписи к публикации и обратился к поклонникам с просьбой собрать средства для помощи новым подразделениям ВСУ, в одном из которых служит его брат.

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Контекст:

Валерий Харчишин родился в 1974 году в Любаре Житомирской области. В 1995 году вместе с коллегами Виктором Скуратовским и Александром Барановским основал группу Second River. Год спустя название группы изменили на "Друга ріка".

У Харчишина есть сын Дмитрий от первого брака и двое сыновей от второго брака с Юлией Кузьминской – Евгений и Иван. По словам музыканта, его средний сын неизлечимо болен.

27 марта Харчишин сообщил, что его дом под Гостомелем полностью разрушен после обстрела российскими оккупантами.